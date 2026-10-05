Нобелевская неделя 2026 года: лауреатов объявят с 5 по 12 октября

Нобелевская неделя 2026 года пройдёт с 5 по 12 октября. Имена лауреатов назовут в Стокгольме и Осло, а первым, 5 октября, объявят обладателя премии в области медицины.

Днём позже станет известен лауреат по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе. Все три премии объявляются в шведской столице.

Обладателя премии мира назовут 9 октября в Осло — это сделает Норвежский нобелевский комитет, как и завещал Альфред Нобель.

Завершится неделя 12 октября объявлением лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Нобеля: она учреждена в 1968 году и стала первым и пока единственным дополнением к списку номинаций. Ранее сообщалось, что Нобелевский фонд увеличил размер премии в 2026 году в каждой категории до 12 миллионов шведских крон, что составляет около 1,22 миллиона долларов.