За 2020 год в Татарстане суициды совершили 11 детей, за январь 2021 года уже есть один случай. Эти показатели остаются средними по стране и республика не входит в антирейтинг регионов по детским самоубийствам. Такие данные сообщила директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Росток" Дарья Охотникова.

Речь о данной проблеме зашла в интервью с Андреем Кузьминым, и Охотникова в разговоре отметила, что сейчас ситуация с самоубийствами среди подростков в Татарстане лучше, чем была пять лет назад. При этом дети, которые решаются на такой отчаянный шаг, в большинстве своем из условно благополучных семей.

"Удивляет тот факт, что, как правило, это дети из условно благополучных семей. У нас есть стереотип в обществе, что если ребенок совершил суицид, значит, его дома там били, родители пили и вообще он был двоечник, - нет", - рассказала Охотникова.

По ее словам, часто это активные, увлекающиеся дети, с нормальными взаимоотношениями с учителями и сверстниками, не наблюдающиеся у психолога или психиатра.

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