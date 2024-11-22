В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской
Регион116 Казань | Region116 Kazan
Утром, 22 ноября 2024 года, около дома на ул. Гвардейской люди заметили сразу несколько сотрудников полиции и карету скорой. В МВД по Республике Татарстану сообщили изданию Inkazan о том, что произошло.
В ведомстве сообщили, что в Казани произошло драка. Выяснилось, что между парнями возник конфликт, который перерос в потасовку.
Сейчас задержаны 2 подозреваемых. Их сотрудники полиции доставили в отделение.
Пользователи в соцсетях удивились, почему такое количество полицейских направили по указанному адресу. Они думали, что причины более весомые: дискриминация армии, подготовка к теракту.
На место прибыли медики. Сейчас неизвестно, нужна ли была их помощь.
Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске 21 ноября автоледи устроила массовое ДТП. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец