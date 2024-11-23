В Казани на Роторной, 7 на пожаре погиб 67-летний мужчина

В вагоне-бытовки на ул. Роторная, 7 в Приволжском районе региональной столице Республики Татарстан.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, которые прибыли на место происшествия, потушили пламя на площади 18 квадратных метров.

Во время разборов сгоревших объектов было найдено тело 67-летнего местного жителя.

В настоящее время специалисты рассматривают 2 версии появления пожара: нарушение правил работы печи или неосторожное обращение с пламенем в ходе курении.

Сотрудники МЧС РФ по РТ просят не оставлять без присмотра включённые электрические приборы и печки, а также не курить в помещении.

Ранее мы писали о том, что появились подробности смертельного дорожного происшествия в Казани, где раздавили лежащего человека.

Работники Государственной автомобильной инспекции по этому факту уже оформили все материалы.