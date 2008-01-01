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Топ-3 жилых комплексов казани

Артем и Диана — молодожены, которые ищут идеальную квартиру в новостройке. Они просмотрели множество вариантов на Авито и Циане и выбрали пять самых интересных жилых комплексов. Чтобы понять, какой из них подходит лучше всего, они отправились на экскурсии по каждому из них. В этом обзоре мы расскажем о топ-3 жилых комплексах, включая их основные плюсы и личные впечатления наших героев.

ЖК "АРИСТОКРАТ"
Застройщик: Тэкоресурс
Адрес: ул. Хади Атласи
13 квартир премиум-класса
3 квартиры с приватной террасой
На территории круглосуточное видеонаблюдение
Своя котельная
Стоимость
от 30 млн ₽
Площадь квартир
95 180 м²
«‎Аристократ» — новый клубный дом для своих, сохранивший историю улицы Хади Атласи.

Собственный сквер, просторные квартиры, уединенное расположение — и все это в Вахитовском районе Казани.

Здесь вы сможете наслаждаться тишиной и в то же время получите комфортный доступ к светской жизни города.
Я сказала, что больше так не могу. Поэтому мы всей семьей переезжаем в свой дом в центре города
Честно, уже не было никаких сил. Каждый день становился испытанием на выносливость физическую и моральную. Ранний подъем, чтобы закинуть детей в садик и школу, не опоздать по пробкам на работу, быстрый обеденный перекус где придется, потому что ехать до дома далеко, а потом снова дорога по пробкам домой. Вечером поиск парковочного места, толкучка у лифта. А в выходные дети просятся погулять в парк или на детскую площадку, ведь дома сидеть скучно, и снова все по кругу. Не все так ужасно, но нам с мужем хотелось чуть больше свободы.
И я решила начать поиск. Сначала мне попадались варианты как у нас — жилой комплекс из многоэтажек, кругом парковочные места, чтобы отпустить ребенка на детскую площадку, нужно перейти проезжую часть. И я начала задумываться уже о доме на земле где-нибудь на окраине города. А потом я увидела объявление, которое перевернуло все мое представление о городской жизни. Сейчас все расскажу!
Усадьба в центре города
Если вы думаете, что я сейчас буду говорить о частном доме, покупке земли и стройке, то вы ошибаетесь. «Аристократ» — это клубный 4-этажный дом, который скоро построят в самом центре города Казани.
И самое главное — он не будет похож на обыкновенную многоэтажку. Основой проекта стал деревянный жилой дом начала ХХ века. Его полностью реконструируют, но оставят эстетику того времени. Вы представляете? Жить в современном доме, соединенным с историческим прошлым нашего города! Необычно и очень атмосферно.
﻿Что будет в клубном доме
Кроме уникального внешнего вида меня заинтересовало, что это закрытая территория с полным видеонаблюдением и доступом на территорию через паркинг или с улицы Хади Атласи. При этом в комплексе есть собственный сквер — зеленая зона с детской площадкой! То есть теперь я могу спокойно выпустить своих детей поиграть на улицу. Ведь рядом нет проезжей части, машин и случайных прохожих. А еще я смогу понаблюдать как они играют через камеры, к которым есть доступ у каждого жителя дома.
Что ответил на мое предложение муж
Это был нонсенс! Я была в полнейшем шоке, но мой муж впервые за всю нашу супружескую жизнь мне не поверил! Только когда я показала ему план от застройщика, проект и все решения, он серьезно задумался. Он тоже открыл этот сайт и оказалось, что квартиры имеют свои особенности. Например, на первом этаже они идут с открытыми террасами. А на втором и третьем — самые просторные квартиры с умной планировкой. Четвертый этаж с квартирами, выполненными в особенной эстетике. Все потому, что потолок повторяет наклон крыши и я сразу вспомнила дом моей бабушки, где мы гостили в детстве каждое лето.
Здесь всего 13 просторных квартир премиум-класса, площадью от 90 до 180 м². Есть свободные террасы, где можно расслабиться и попить в тишине чай. Это идеальное место для тех, кто любит спокойствие и шаговую доступность к светской жизни города. Ведь за несколько минут пешей прогулки можно дойти до Лядского сада, Парка имени Горького, Korston Club Hotel, ресторанов, кафе. А еще рядом много школ и детских садиков. Нам не нужно будет стоять в пробках утром, чтобы добраться до центра города — ведь мы уже будем жить в центре! Вечером не нужно будет искать место для парковки, потому что здесь предусмотрено даже это — 22 машино-места на 13 квартир! Это все равно, что приехать в свой частный дом и заехать в гараж.
Но и это еще не все. Клубный дом имеет свою котельную. Это значит, что жители не будут зависеть от внешних отключений отопления, а еще смогут регулировать температуру воздуха в своей квартире. Вы же понимаете, что я сразу рассказала об этом своему мужу?
Друзья, мы записались уже на консультацию к застройщику, чтобы все увидеть и услышать вживую! Но поиски я не остановила. Мой муж все еще думает, что мне нечем его удивить. Но вы не представляете, сколько интересных мест можно найти в Казани. И я собираюсь выбрать самое лучшее. Если вы тоже как и мы, сейчас находитесь в поиске варианта тихого и уютного места в центре города, то будем рады стать в будущем добрыми соседями!

Кстати, мы очень любим чистоту, не включаем музыку после 11 вечера и почти не делаем ремонт ;)
Узнать подробнее о ЖК
ЖК "ДОМ на исхаки"
Застройщик: Ак Барс Дом
Адрес: пр. Альберта Камалеева
Исторический центр
Высокие потолки до 4,4 м
Лобби и лаунж-зона
Подземный паркинг
Стоимость
от 13,7 млн ₽
Площадь квартир
37.5183.17 м²
Премиальный жилой комплекс в центральном районе Казани: благородный облик с функциональным содержанием.
Расположение в Вахитовском районе открывает доступ к инфраструктуре и множеству значимых мест, что позволяет в полной мере насладиться преимуществами жизни в большом городе.
Проект деликатно вписывается в историческую среду и облагораживает ее, подчеркивая изысканность и монументальность.
Также мы решили рассмотреть новое место, где все будет под рукой, и мы сможем наслаждаться жизнью без постоянных пробок и стресса.
Жизнь в центре Казани: история нашего выбора
Ранний подъем, чтобы собрать детей в садик и школу, спешка, чтобы не опоздать на работу, длинные поездки домой через весь город… Это изматывало. Мы хотели найти место, где все будет проще и удобнее. Мы начали искать новый дом, и наше внимание привлек жилой комплекс «Дом на Исхаки».
Усадьба на Исхаки: история и современность
«Дом на Исхаки» — это премиальный жилой комплекс в самом сердце Казани. Здание идеально вписывается в историческую среду Вахитовского района, сохраняя традиции и добавляя современный шик. Представьте, каково это — жить рядом с Кремлем, наслаждаясь элегантной архитектурой и атмосферой спокойствия!
Привилегии и удобства для семьи
Что нас особенно впечатлило — это высокие потолки до 4,4 м, панорамные окна и продуманные планировки квартир. Здесь всего несколько просторных квартир, каждая с уникальным дизайном. Мансардные квартиры со вторым светом и видовые планировки с террасами позволяют наслаждаться потрясающими видами города.
Комплекс предлагает всё для комфортной жизни: подземный паркинг с системой считывания номеров, видеонаблюдение, контроль доступа и уютные зоны отдыха. Есть даже колясочная на первом этаже, где можно оставить велосипеды и самокаты.
Наши впечатления и планы
Мой муж был в восторге от всех этих удобств и сразу согласился, что «Дом на Исхаки» — отличный выбор. Мы уже договорились о встрече с застройщиком, чтобы обсудить детали и выбрать подходящую квартиру. Теперь мы с нетерпением ждем, когда сможем начать новую главу нашей жизни в этом уникальном доме.
Комфорт и приватность
Мы можем наслаждаться уютным внутренним двором, где дети могут безопасно играть. Нет суеты и толкучки, как в обычных многоэтажках. Это место идеально для тех, кто ценит приватность и комфорт.
Если вы тоже ищете место для комфортной жизни в центре города, возможно, «Дом на Исхаки» — это то, что вам нужно. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии!
Узнать подробнее о ЖК
ЖК "АЛТЫН яр"
Застройщик: Ак таш —Инвестстрой
Адрес: Переулок Дуслык
Просторные и светлые холлы
Зона отдыха с беседками
Школа на 1224 места
Крытый паркинг
Стоимость
от 8 млн ₽
Площадь квартир
35 130 м²
Новый жилой комплекс с видом на акваторию озера средний кабан,
проект с классической архитектурой и дизайнерским оформлением мест общего пользования. Для вашего будущего дома мы выбрали редкое для Казани и уникальное по красоте место — у воды, на берегу озера Средний Кабан.
Берег, на котором можно совмещать комфортную жизнь с отдыхом на природе, достоин называться золотым. Поэтому мы назвали свой проект «Алтын Яр» (с татарского языка как «Золотой Берег»).
Золотой берег Казани
Жилой комплекс «Алтын Яр» — это оазис у самого озера Средний Кабан. Представьте себе, как здорово выходить из дома и видеть перед собой водную гладь, которую озаряет утреннее солнце. Здесь можно кататься на лодках, бегать по утрам вдоль берега или просто наслаждаться вечерним свежим воздухом. Это место действительно заслуживает название «Золотой Берег», ведь оно идеально для тех, кто хочет сочетать городской комфорт с природной гармонией.
Комфорт на новом уровне
Что нас особенно порадовало в «Алтын Яр», так это продуманная инфраструктура. Здесь есть всё для удобной жизни: многоуровневый паркинг, школа на 1224 места и детский сад на 220 мест. На территории комплекса расположен бульвар «Первая Роща» с уютными зонами отдыха, где можно посидеть с книгой или поработать на свежем воздухе.
Приватность и уют
Комплекс создан для тех, кто ценит спокойствие и приватность. Озеленённые дворы выполнены в концепции тихого сада с газонами, деревьями и кустарниками. Здесь есть зоны отдыха с беседками, детские игровые и спортивные площадки, уличные велопарковки и освещение. Каждый уголок продуман до мелочей, чтобы жители чувствовали себя комфортно.
Наше будущее в «Алтын Яр»
Мы были поражены, насколько всё здесь продумано для удобства жителей. Просторные квартиры с террасами, где можно устроить зону отдыха, и современные планировки с объединённой кухней-гостиной создают ощущение простора и свободы. Это место, где можно воплотить все свои мечты о комфортной жизни.
Архитектура и дизайн
Фасады домов в «Алтын Яр» выполнены из клинкерной плитки и композитных панелей по сертифицированной системе навесных фасадов. Входные группы и холлы с витражным остеклением наполняют дом светом и воздухом. Каждая деталь общественных пространств — от стильных подъездов до уютных лифтовых холлов — продумана до мелочей, создавая неповторимую атмосферу комфорта.
Мы уже не можем дождаться, когда сможем переехать в «Алтын Яр» и насладиться всеми прелестями этого удивительного места. Если вы тоже ищете идеальное место для жизни в Казани, то, возможно, «Алтын Яр» станет вашим новым домом, как и для нас.
Узнать подробнее о ЖК
Желаем вам найти идеальный дом, где будет уютно, комфортно и счастливо!