Я сказала, что больше так не могу. Поэтому мы всей семьей переезжаем в свой дом в центре города

Честно, уже не было никаких сил. Каждый день становился испытанием на выносливость физическую и моральную. Ранний подъем, чтобы закинуть детей в садик и школу, не опоздать по пробкам на работу, быстрый обеденный перекус где придется, потому что ехать до дома далеко, а потом снова дорога по пробкам домой. Вечером поиск парковочного места, толкучка у лифта. А в выходные дети просятся погулять в парк или на детскую площадку, ведь дома сидеть скучно, и снова все по кругу. Не все так ужасно, но нам с мужем хотелось чуть больше свободы.

И я решила начать поиск. Сначала мне попадались варианты как у нас — жилой комплекс из многоэтажек, кругом парковочные места, чтобы отпустить ребенка на детскую площадку, нужно перейти проезжую часть. И я начала задумываться уже о доме на земле где-нибудь на окраине города. А потом я увидела объявление, которое перевернуло все мое представление о городской жизни. Сейчас все расскажу!

Усадьба в центре города

Если вы думаете, что я сейчас буду говорить о частном доме, покупке земли и стройке, то вы ошибаетесь.

И самое главное — он не будет похож на обыкновенную многоэтажку. Основой проекта стал деревянный жилой дом начала ХХ века. Его полностью реконструируют, но оставят эстетику того времени. Вы представляете? Жить в современном доме, соединенным с историческим прошлым нашего города! Необычно и очень атмосферно. Если вы думаете, что я сейчас буду говорить о частном доме, покупке земли и стройке, то вы ошибаетесь. «Аристократ» — это клубный 4-этажный дом, который скоро построят в самом центре города Казани.И самое главное — он не будет похож на обыкновенную многоэтажку. Основой проекта стал деревянный жилой дом начала ХХ века. Его полностью реконструируют, но оставят эстетику того времени. Вы представляете? Жить в современном доме, соединенным с историческим прошлым нашего города! Необычно и очень атмосферно.

﻿Что будет в клубном доме

Кроме уникального внешнего вида меня заинтересовало, что это закрытая территория с полным видеонаблюдением и доступом на территорию через паркинг или с улицы Хади Атласи. При этом в комплексе есть собственный сквер — зеленая зона с детской площадкой! То есть теперь я могу спокойно выпустить своих детей поиграть на улицу. Ведь рядом нет проезжей части, машин и случайных прохожих. А еще я смогу понаблюдать как они играют через камеры, к которым есть доступ у каждого жителя дома.

Что ответил на мое предложение муж

Это был нонсенс! Я была в полнейшем шоке, но мой муж впервые за всю нашу супружескую жизнь мне не поверил! Только когда я показала ему план от застройщика, проект и все решения, он серьезно задумался. Он тоже открыл этот сайт и оказалось, что квартиры имеют свои особенности. Например, на первом этаже они идут с открытыми террасами. А на втором и третьем — самые просторные квартиры с умной планировкой. Четвертый этаж с квартирами, выполненными в особенной эстетике. Все потому, что потолок повторяет наклон крыши и я сразу вспомнила дом моей бабушки, где мы гостили в детстве каждое лето.

Здесь всего 13 просторных квартир премиум-класса, площадью от 90 до 180 м². Есть свободные террасы, где можно расслабиться и попить в тишине чай. Это идеальное место для тех, кто любит спокойствие и шаговую доступность к светской жизни города. Ведь за несколько минут пешей прогулки можно дойти до Лядского сада, Парка имени Горького, Korston Club Hotel, ресторанов, кафе. А еще рядом много школ и детских садиков. Нам не нужно будет стоять в пробках утром, чтобы добраться до центра города — ведь мы уже будем жить в центре! Вечером не нужно будет искать место для парковки, потому что здесь предусмотрено даже это — 22 машино-места на 13 квартир! Это все равно, что приехать в свой частный дом и заехать в гараж.