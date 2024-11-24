Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

Многодетная семья из Челнов хочет назвать своего 15-го ребенка в честь «Орешника»

Сухов объяснил выбор таких имен своей привязанн...

pro город

Подписаться в Telegram

Многодетная семья из Набережных Челнов планирует дать имя Орешник своему 15-му ребенку. Об этом сообщил глава семейства Владимир Сухов в интервью «Газете.Ru».

Влдаимр отметил, что не возражает против имени Орешник для мальчика, а для девочки рассматривается вариант Орешница. Также в списке возможных имен находятся Путник и Путница, Спутник и Спутница. Сухов объяснил выбор таких имен своей привязанностью к России, к ее земле, а также к российскому народу и президенту Владимиру Путину.

В прошлом году семья дала имени своей дочери, родившейся 17 ноября, имя Россия-Святосия-Святороссия. На данный момент у супругов уже 14 детей.

Напомним, что 21 ноября российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник», не обладая ядерным оснащением, нанесла удар по Южному машиностроительному заводу имени А. М. Макарова, расположенного в Днепропетровске, Украина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

покос борщевика

Новости Татарстана

день назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Лонгриды

3 дня назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

требуются услуги сварщика в Москве

Лонгриды

12 часов назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости Казани

день назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Новости Казани

день назад

Враги были внутри государства — Ильсур Метшин о нехватке людей в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани появится 37-этажное здание

Новости Татарстана

37 минут назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери
Новости Татарстана
17 часов назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

57 минут назад

Многодетная семья из Челнов хочет назвать своего 15-го ребенка в честь «Орешника»

Интересное в Казани

день назад

Пациенты заранее видят, каким будет результат: ортодонт из Казани рассказала, почему элайнеры стали такими популярными

Новости Татарстана

17 часов назад

Под Кукмором водитель «Гранты» столкнулся с Ford и пострадал

Новости Казани

17 часов назад

БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги
Посол Ирана просит наказать полицейских, задерж...
Новости Казани
час назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане 24 ноября потеплеет до +6 градусов

Новости Казани

18 часов назад

В Казани на Роторной, 7 на пожаре погиб 67-летний мужчина

Новости Татарстана

19 часов назад

В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет
"Хочу свой дом, но где?": рассказываем, как про...
Интересное в Казани
6 дней назад

"Хочу свой дом, но где?": рассказываем, как профессионалы выбирают участки для коттеджных поселков под Казанью