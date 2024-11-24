Многодетная семья из Набережных Челнов планирует дать имя Орешник своему 15-му ребенку. Об этом сообщил глава семейства Владимир Сухов в интервью «Газете.Ru».

Влдаимр отметил, что не возражает против имени Орешник для мальчика, а для девочки рассматривается вариант Орешница. Также в списке возможных имен находятся Путник и Путница, Спутник и Спутница. Сухов объяснил выбор таких имен своей привязанностью к России, к ее земле, а также к российскому народу и президенту Владимиру Путину.

В прошлом году семья дала имени своей дочери, родившейся 17 ноября, имя Россия-Святосия-Святороссия. На данный момент у супругов уже 14 детей.

Напомним, что 21 ноября российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник», не обладая ядерным оснащением, нанесла удар по Южному машиностроительному заводу имени А. М. Макарова, расположенного в Днепропетровске, Украина.