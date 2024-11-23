На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

В РТ уже в следующем году на программу «Наш двор» будет выделено 10 миллиардов рублей. Об этом сообщила руководитель Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина.

Так, в планах благоустроить 675 участков в 16 районах региона. В настоящее время выясняется список объектов.

Сперва для программы специалисты составят дорожные карты, встретятся с местными жителями, где покажут будущие работы и схемы благоустроенных территорий. Весной власти закупят оборудование, а летом стартуют работы.

Раис Минниханов заявил, что работы планируется закончить уже летом.

Ранее мы писали о том, что завершились работы по капремонту территории трассы «Актаныш – Поисево» – Старое Тлякеево». Об этом рассказали в Министерстве транспорта России по Республике Татарстан.

Длина отремонтированного участка — 1,53 км. Фото.