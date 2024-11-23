Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

22 ноября 2024 года, приблизительно в 23.47 на ул. Джаудата Файзи, на проезде между строениями 11 и 15 произошло смертельное ДТП. Видео.

Выяснилось, что водитель из Казани, 1993 г. р., который был за рулем Рено Дастер, во время поворота направо наехал на человека. Известно, что потерпевший лежал на проезжей части.

Как итог, неизвестный от полученных травм умер в карете скорой медпомощи.

Работники Государственной автомобильной инспекции по этому факту уже оформили все материалы.

Ранее мы писали о том, что в Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца.

Выяснилось, что большое количество студентов находилось в очереди к отделу по вопросам миграции, который располагается в 5-этажном доме. У молодого человека из Ирина появились вопросы. Позже разозленного мигранта и его приятеля задержали сотрудники полиции.