В большинстве клиник есть определенный перечень процедур, поставленный на поток. Как получить полноценное исследование с дальнейшими рекомендациями, нужно ли у вас что-то для этого сделать?
Нет. Врачи нашей клиники ко всему прочему — ученые, исследователи. Исследование, по большей части, проходит уже после консультации. Каждый человек, каждый отдельный случай уникален и требует особого подхода. Нужна ли операция пациенту? Есть ли возможность дать пациенту именно то, что он хочет или необходимо грамотно его направить, чтобы не навредить. Естественно, у настоящего специалиста со временем появляется то, что можно назвать чутьем, — отвечает Азат Минвагизович Зайнутдинов, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории.