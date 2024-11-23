В Татарстане 24 ноября потеплеет до +6 градусов

Уже 24 ноября 2024 года, в День матери, в Республике Татарстан может потеплеть до +1…+6 градусов. В столице воздух в выходной день прогреется до +3…+5 градусов.

По информации метеорологов, ожидаются дождь и снег. Скорость ветра будет достигать 14 метров секунду, а иногда и 23 метров в секунду.

Кроме того, известно, что в ночное и дневное время на дорогах местами прогнозируется гололед. Об этом рассказали сотрудники Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Республике Татарстан.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на ул. Садовой специалисты частично перекроют движение любого транспорта на 5 суток. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города.

Причина ограничений - проведение работ по ответвлению газового провода. Время перекрытия.