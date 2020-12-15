"Мой 15-летний сын, Гарипов Антон, совершил самоубийство. В предсмертном письме он написал, что больше не может выносить унижения со стороны учителя химии, Гибадуллиной Зульфии Мухаметгалеевны", - так начинается текст матери Антона Алены Гариповой, который на прошлой неделе облетел все казанские соцсети.

Тысячи слов поддержки, негодования и попыток понять, что стало причиной гибели юного мальчика, тысячи историй о преподавательнице и историй о самом подростке, в которых уже расплывается правда и вымысел, - таков итог этого отчаянного сообщения.

Корреспондент ProKazan.ru встретился с мамой мальчика, чтобы от самого близкого человека услышать, что произошло в тот злополучный четверг 24 сентября, при чем здесь преподавательница из школы и почему так громко отреагировала общественность.

"Его нашли в своей комнате"

"Я была на работе, - вспоминает тот страшный день мама мальчика Алена. - Мне звонит младшая дочка и плачет, ничего сказать не может. Я сразу побежала домой. Его нашли в своей комнате".

О том, что было дальше, Алене говорить сложно - слишком неожиданно произошла трагедия. Однако найденная в тот день при Антоне предсмертная записка говорит другое: Антон обдумывал свою смерть.

"Не было такого, что он психанул. Антон все это готовил, хотя знал, что в пятницу должен был отец идти в школу - с преподавателем опять разговаривать. Но все случилось в четверг", - отстраненно рассказывает Алена.

Она поясняет, что именно из-за записки начались следственные действия по статье "доведение до самоубийства". Хотя там нет прямого указания, общий посыл очевиден: мальчик говорит о плохом отношении учительницы по химии.

"Там было не только имя этой преподавательницы, - рассказывает мама. - Сейчас все так пишут, будто он ее прямой причиной назвал. Все каверкают, но это не совсем так. Он еще написал про хорошее отношение двух учительниц - первой в начальных классах и нынешней классной руководительницы, а негативную оценку дал только химичке. Больше ни про каких других учителей он не говорил".

"Ребенок замкнулся в себе, где-то больше недели"

О том, что происходило до злополучного четверга, мама мальчика думает теперь постоянно.

"Ребенок замкнулся в себе, где-то больше недели, - начинает вспоминать она уже прошедшие события. - Не разговаривал, на все вопросы отвечал односложно. То есть я подхожу к нему один на один, начинаю гладить, разговаривать. Говорю: "Антон, что случилось? Почему ты ничего не говоришь?" А он каждый раз: "Все нормально, просто домашки много". Перестал на тренировки ходить, просто говорил: "Задали много".

Учился мальчик в 102-й казанской гимназии. Был общительным, жизнерадостным, занимался судомоделированием, шахматами, позже увлекся боксом. Много читал, особенно любил романы Глуховского. С успеваемостью у Антона, по словам мамы, было "средне", зато тесно общался с ребятами из класса и, более того, за год до трагедии всеобщим решением был выбран старостой.

"В 8-ом классе он приходит домой довольный и говорит мне: "Мам, меня одноклассники единогласно выбрали старостой", - с трепетной гордостью вспоминает этот день Алена. - Я сказала ему, что горжусь им. Ведь когда я училась, у нас старосты были девчонки-отличницы. А тут выбрали моего Антона. Это значит, что относятся к нему как к старосте, как к лидеру, доверяют ему. Его классная руководительница похвалила его потом, и в 9 классе он снова старостой стал. А за плохие оценки в семье никогда не ругали".

Алена вспоминает, что о школьных учителях Антон говорил не так много. Упоминал всего троих - классного руководителя, учителя истории и преподавательницу по химии. Причем жаловался только на последнюю, а к первым двум всегда относился с теплом.

"Дома упоминал только троих учителей, с другими были ровные отношения. Это классного руководителя Азину Талиповну. Всегда хорошо отзывался, тепло-тепло, хотя по алгебре у него было "три", но никогда не жаловался и не говорил с обидой или злостью. Она сумела со всеми ребятами найти общий язык. Еще очень хорошо отзывался об историке Андрее Николаевиче. Ему и сам предмет его давался как-то. Плохо он отзывался только об учительнице химии Гибадуллиной Зульфие Мухаметгалеевне. Переживал очень, да там и задавали много. Мы пытались ему говорить, что "бог с этой химией, с этой тройкой, ты же на юриста хочешь". Но он ведь рассказывал не только про отношение к себе, но и про отношение к другим ученикам. Дети даже писали коллективное письмо на имя директора Ирины Николаевны, что они хотят отказаться от данного учителя: из-за ее отношения, из-за унижений. Директор никак не отреагировала, письмо порвала. После рассказов сына в родительском чате я спросила про отношение к другим и узнала, что у остальных тоже есть проблемы с химичкой. Хотя есть и те, кто говорил обратное, хвалил".

"Она говорила, что они дебилы"

Об унижениях со стороны преподавательницы мама знает только со слов сына. Как говорил Антон, ребята в классе задумывались о том, чтобы снять это на телефон, однако были слишком запуганы и не решались.

"Дело было в унижении, в оскорблении. Она говорила, что они дебилы, недостойны учиться в этой школе, что они неандертальцы и чурки (в значении "глупые, деревянные" - прим. ред.). То есть вот такие постоянные обзывания на весь класс! Ребенок опоздает, она начинает насмехаться над ним: "Да что у тебя за семья, раз ты позволяешь себе опаздывать". У моего сына друг в параллельном классе учился. Его она довела до слез. Я Антону говорю: "Что такого случилось, что большой мальчик, уже подросток, при всем классе разревелся?". После этого родители перевели его в другую школу. Остальное узнала уже из родительского чата".

Мама пыталась поговорить с преподавательницей, однако эта попытка ничего не изменила.

"Антон говорил: "Толку нет". Якобы директор и эта учительница являются подругами, и у нее влиятельный муж", - поясняет женщина.

Попытка активизировать других родителей так же постепенно провалилась - слишком уж противоречивыми были отзывы о Гульфие Мухаметгалеевне.

"Я не говорю, что она плохой учитель. Говорят, что она сильный преподаватель, выпускала стобалльников, умеет интересно объяснить, но это не отрицает ее нечеловеческого отношения к детям, унижения. Но ее даже не отстранили на время следствия! - возмущается Алена. - Вероятно, она просто передавила на ребенка и таким образом внесла свою лепту в его состояние. А дальше уж следствию решать - она одна была причиной или еще что-то. В целом, у нашей семьи нет цели засадить ее за решетку, пусть решает следствие о степени ее вины. Я считаю, что педагога с таким отношением к детям необходимо отстранить от работы с детьми, убрать с должности".

"Таким людям не место в школе" или "хороший преподаватель"

Вместе с тем в социальных сетях поднялся настоящий шум. Казанцы рассказывают свои истории о 102-ой школе, вспоминают учителей, свои школьные года, в которых также бывали истории с унижением и оскорблением, обсуждают систему образования, в которой вообще оказываются возможны такие ситуации.

"Я учился у неё, - вспоминает казанец под постом Алены. - Такое поведение она практиковала еще лет 6-7 назад. Очень сильно сочувствую. Надеюсь, что виновные понесут серьезное наказание. Таким людям не место в стенах школы".

"Учился в этой школе, и меня учителя неоднократно пытались как-то задеть или сказать, что у меня что-то не получится, но меня это только сделало сильнее, а вот кто-то не справился", - добавляет другой.

"Мы ушли из этой школы после 9 класса, только из-за этого учителя, она не стесняясь говорила, чтобы мы уходили, хотя ОГЭ сдали на отлично. Может, она педагог и отличный, но человек явно не адекватный", - добавляют комментарии другие.

Однако негативные отклики чередуются с положительными оценками.

"Зульфия Мухаметгалеевна, слова куда-то делись... Наверно потому, что много добрых хороших и теплых слов хочется сказать, хочется поддержать Вас... Школьные годы и уроки химии, в том числе, вспоминаю с улыбкой... А ещё не перестаю поражаться, как Вы выдерживали нас (активных, наглых в периоде полового созревания) как смогли поделиться знаниями и опытом... Помню лично мне очень нравилось, что вы стильная, сильная и умная... Вы стали для меня примером, я с гордостью говорю, что все что я знаю по химии, я знаю благодаря Вам", - пишут некоторые из ее бывших учеников.

"Зуля очень хороший преподаватель, всегда давала исправлять оценки, шла навстречу. Если бы действительно были бы оскорбления - эти видео давно бы ходили по интернету, сейчас у всех есть телефоны", - уточняет еще один казанец.

Следствие, психологи и роман, который мы никогда не увидим

Пока идет следствие по делу, результаты расследований не разглашаются. Известно лишь, что прокуратура уже взяла это дело под контроль.

"Показания взяли, а как идет - я не знаю. Дети говорят, какие были обзывания, унижения, все с родителями. Но никаких подробностей по делу больше не говорят, - делится Алена и вновь сбивается - слишком много эмоций и сдержать их не удается. - Я ложусь с этой мыслью и встаю с этой мыслью. Думаю, как это все произошло, почему все это произошло. Что было бы со мной, если бы меня начальник постоянно звал дебилом, моя бы психика выдержала бы? А тут ребенок. Кто-то может в ответ оскорбить, а кто-то - вот так".

Младшая сестренка Антона, как и мама, пытается осознать - брата больше нет, однако сделать это непросто еще и в силу возраста. Девочке всего 12.

"Дочка долго боялась заходить в комнату, потом начала заходить, но отворачивалась, в ту сторону все равно не смотрела. Сейчас она с психологом занимается", - рассказывает Алена.

Сам же Антон, всегда мечтавший написать книгу-фэнтези, к сожалению, уже не исполнит свою мечту. Мы не сможем узнать его мысли или понять идеи, а мотивы поступка будет выяснять следствие. Именно ему предстоит решить, кто стал причиной гибели мальчика.

