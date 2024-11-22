В Казани появится 37-этажное здание

В региональной столице Республики Татарстан могут построить 37-этажное здание. Об этом рассказал заместитель Минстроя региона Ильшат Гимаев.

Известно, что это будет уже 2-е такое высотное строение — 1-е располагается в Советском районе. Здание появится на этой же территории. Его высота - 120 метров.

Недвижимость стандарт-класса в настоящее время может достигать 40 этажей, пишет «РБК-Татарстан».

Напомним, жилищный комплекс «Лазурные небеса» начали строить еще в 2007 году, однако завершили работы только в 2013 году. Сейчас этот объект является самым высоким в Казани.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан власти утвердили ввод тур налога со следующего года. Об этом рассказали на 34-й сессии Казанской городской думы.

Обязанность оплачивать налог ляжет на организации и физические лица.