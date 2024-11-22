Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани появится 37-этажное здание

Его высота - 120 метров

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан могут построить 37-этажное здание. Об этом рассказал заместитель Минстроя региона Ильшат Гимаев.

Известно, что это будет уже 2-е такое высотное строение — 1-е располагается в Советском районе. Здание появится на этой же территории. Его высота - 120 метров.

Недвижимость стандарт-класса в настоящее время может достигать 40 этажей, пишет «РБК-Татарстан».

Напомним, жилищный комплекс «Лазурные небеса» начали строить еще в 2007 году, однако завершили работы только в 2013 году. Сейчас этот объект является самым высоким в Казани.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан власти утвердили ввод тур налога со следующего года. Об этом рассказали на 34-й сессии Казанской городской думы.

Обязанность оплачивать налог ляжет на организации и физические лица.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

При аварии 20 ноября на трассе М-7 в Татарстане погиб пассажир

Важное в РТ

3 часа назад

Более 1,2 млн жителей Татарстана пользуются СберСпасибо

уборка квартир ивантеевка

Новости Казани

5 часов назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Важное в РТ

3 дня назад

МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани

установить москитную сетку на пластиковое окно цена в Москве

Новости Казани

день назад

Главдортранс получил штраф за установку шумозащитных экранов в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Новости Казани

день назад

В Казани обсуждают введение тарифов на вывоз снега из дворов

Новости Казани

день назад

Главдортранс оштрафовал ФАС РТ за установку шумозащитных экранов у «Миллениума»
Новости Татарстана
3 часа назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Мужчина обратился в прокуратуру

Новости Казани

час назад

В Казани появится 37-этажное здание

Интересное в Казани

2 часа назад

Пациенты заранее видят, каким будет результат: ортодонт из Казани рассказала, почему элайнеры стали такими популярными

Новости Казани

2 часа назад

5-й Международный фестиваль медиаискусства НУР пройдет с 22 мая 2025 года

Новости Казани

2 часа назад

Враги были внутри государства — Ильсур Метшин о нехватке людей в Казани
Состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забра...
Новости Татарстана
9 часов назад

Состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забрать сына у его отца

Новости Казани

2 часа назад

В Казани уже утвердили турналог с 2025 года

Новости Татарстана

6 часов назад

В парке «Семья» в Нижнекамске появятся ледяные горки

Новости Татарстана

6 часов назад

В Нижнекамске 21 ноября случилось массовое ДТП
У девелопера, государства, частника или в СНТ? ...
Интересное в Казани
5 дней назад

У девелопера, государства, частника или в СНТ? Эксперт из Казани раскрыла подводные камни разных способов покупки земельного участка