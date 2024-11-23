Под Кукмором водитель «Гранты» столкнулся с Ford и пострадал

Утром, 23 ноября 2024 года, в Кукморском районе РТ случилась жуткая авария с участием 2 машин. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции.

Все произошло примерно в 8:50 на территории трассы «Кукмор – Шемордан – Янцобино – Большой Сардек – Трыш», на 4 километре.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта», который ехал из Кукмора в направлении д. Большой Сардек, потерял управление, выехал на встречку и влетел в Ford.

Как итог, в аварии пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Ford, в том числе, женщина и ребенок 2019 г. р.. Потерпевших госпитализировали в медицинское учреждение, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека. Работники Государственной автомобильной инспекции по этому факту уже оформили все материалы.