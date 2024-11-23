В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
В субботу, 23 ноября 2024 года, в Алексеевском районе Республики Татарстан 21-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля Audi вылетел в кювет и опрокинулся.
Как итог, к несчастью, водитель умер на месте происшествия, 3 пассажиров после дорожного происшествия оказались в медицинском учреждении.
В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.
Сотрудники Государственной автомобильной инспекция Татарстана призывают людей соблюдать правила дорожного движения.
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