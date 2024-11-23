В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет

В субботу, 23 ноября 2024 года, в Алексеевском районе Республики Татарстан 21-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля Audi вылетел в кювет и опрокинулся.

Как итог, к несчастью, водитель умер на месте происшествия, 3 пассажиров после дорожного происшествия оказались в медицинском учреждении.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекция Татарстана призывают людей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца.

Выяснилось, что большое количество студентов находилось в очереди к отделу по вопросам миграции, который располагается в 5-этажном доме. У молодого человека из Ирина появились вопросы. Позже, разозленного мигранта и его приятеля задержали сотрудники полиции.