Спрос на загородные земельные участки в Татарстане продолжает расти. По данным Росреестра, в 2024 году количество сделок с землей увеличилось на 13,6% по сравнению с прошлым годом, а число запросов на участки ИЖС выросло в два раза. Жизнь за городом становится трендом: экологичность, простор и возможность построить дом своей мечты привлекают как молодые семьи, так и тех, кто хочет сменить городской ритм на тишину природы.

Редакция ProKazan обсудила с Чулпан Тагировой, заместителем директора по организации продаж ГК ASG Invest, что стоит за этим феноменом. Почему участки дорожают? Какие нюансы важно учитывать при выборе земли? А главное — где найти перспективные локации для строительства дома?

Чулпан Тагирова поделилась экспертным мнением и рассказала о пяти коттеджных поселках в окрестностях Казани, которые не только помогут воплотить мечту о доме, но и станут выгодной инвестицией.

«Земля всегда была и остается одним из самых надежных активов. Рост цен на земельные участки обусловлен несколькими факторами: ограниченным предложением в перспективных локациях, улучшением инфраструктуры и возросшим спросом на загородную жизнь. При выборе участка важно учитывать не только его текущую стоимость, но и потенциал для роста цены, доступность коммуникаций, транспортную инфраструктуру и экологические условия», — делится Чулпан Тагирова.

Каймары – идеальный баланс природы и городской жизни

Каймары расположены всего в 5 км от Казани, что делает этот поселок привлекательным для тех, кто хочет жить на природе, но при этом не терять доступ к городской инфраструктуре. Поселок окружен лесом и находится рядом с озером, что создает идеальные условия для прогулок и активного отдыха. Уже проложены асфальтированные дороги, поселок электрифицирован, а газификация находится на стадии реализации. Стоимость участков начинается от 295 000 рублей за сотку.

«Каймары — это поселок для тех, кто ценит время. Вы буквально за считанные минуты можете оказаться в центре Казани, но при этом жить в тишине и гармонии с природой. Это уникальное предложение на рынке», — подчеркивает Чулпан Тагирова.

Новые Каипы – место, где встречаются реки и традиции

Поселок Новые Каипы расположен в экологически чистом районе, на правом берегу реки Кама, рядом с лесом и реками Меша и Брыска. Это место идеально подходит для тех, кто мечтает о загородной жизни с возможностью рыбалки, водных прогулок и пикников на берегу реки. В поселке уже есть электричество, ведется газификация, а дорога до массива заасфальтирована. Стоимость участков начинается от 295 000 рублей за сотку.

«Соседство с рекой всегда добавляет участку особую ценность. Новые Каипы подойдут тем, кто ищет спокойствие, природную красоту и атмосферу старинного татарского села с его культурными традициями», — говорит Чулпан Тагирова.

Алтан-2 – уют и престиж на границе города

Поселок Алтан-2 расположен в Приволжском районе Казани и примыкает к поселку Салмачи. Здесь вы получаете престижный адрес и близость к городской инфраструктуре. Участки находятся в окружении яблоневых садов и соснового леса, недалеко от озера Салмачи. Поселок полностью газифицирован, электрифицирован и имеет удобный доступ через асфальтированную дорогу. Стоимость участков начинается от 1 100 000 рублей за сотку.

«Алтан-2 — это выбор для тех, кто ценит статус и комфорт. Этот поселок особенно популярен среди тех, кто хочет построить не просто дом, а настоящую резиденцию для своей семьи», — отмечает Чулпан Тагирова.

Изумрудная долина – элитное загородное жилье в черте города

Расположенный в Советском районе Казани, поселок Изумрудная долина предлагает уникальную возможность жить в уединении, оставаясь в городской черте. Асфальтированные дороги и близость к общественному транспорту делают это место удобным для жителей без личного автомобиля. Планируется создание собственной инфраструктуры: школы, детского сада, торговых объектов. Стоимость участков начинается от 1 200 000 рублей за сотку.

«Изумрудная долина привлекает тех, кто хочет соединить комфорт городской жизни с преимуществами загородного уединения. Такие участки всегда востребованы среди людей, ищущих эксклюзив», — подчеркивает Чулпан Тагирова.

Новое Вознесение – перспектива будущего

Новое Вознесение расположено в Советском районе Казани, рядом с Ноксинским лесом. Уже сейчас участки обеспечены электричеством и асфальтированными дорогами, а в будущем поселок станет частью крупной магистрали «Вознесенский тракт», которая свяжет центр Казани с федеральной трассой М7. Это открывает огромный потенциал для роста стоимости участков. Стоимость участков начинается от 1 100 000 рублей за сотку.

«Новое Вознесение — это пример удачной инвестиции. Покупка участка здесь — это не только возможность построить дом, но и способ получить прибыль от роста цен в будущем», — объясняет Чулпан Тагирова.

Каждый из поселков, представленных ГК ASG Invest, уникален и предлагает свои преимущества. Покупка участка земли сегодня — это шаг к реализации мечты о доме и надежная инвестиция. Как отмечает Чулпан Тагирова:

«Земля — это актив, который всегда растет в цене, особенно если участок расположен в перспективной локации.»

Не упустите возможность найти участок, который станет началом вашей новой истории. Свяжитесь с менеджерами ГК ASG Invest, чтобы узнать больше о текущих предложениях.