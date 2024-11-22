В региональной столице Республики Татарстан очень низкий уровень безработицы. Об этом рассказал глава Казани Ильсур Метшин.

Как сказал мэр, для экономики в настоящее время - это не гордость, потому что все области горхозяйства испытывают кадровый голод.

Метшин заявил, что ему ясно, почему город оказался в такой ситуации. В настоящее время власти пытаются делать все, чтобы начать привлекать людей на работу еще со школы. То есть вернуть все то, что государство проходило и «благодаря Чубайсам разваливала на глазах».

Ильсур добавил, что враги были и внутри страны.

Сейчас, как говорит глава города, Казань - привлекательное место для студентов и работников, однако одна заработная плата ничего не решит.

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