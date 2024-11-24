МВД РТ опровергло информацию о стрельбе в поселке Мирный в Казани

ГУ МВД Татарстана опровергло информацию о стрельбе, которая якобы произошла в посёлке Мирный в Казани. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале ведомства.

В посёлке Мирный произошёл конфликт между супругами, и на место происшествия были вызваны полицейские. Один из очевидцев предположил, что мужчина держал в руках ружьё, что и привело к распространению слухов о стрельбе в посёлке.

Однако, как выяснили полицейские, у мужчины не было огнестрельного оружия, поэтому информация о стрельбе оказалась недостоверной.

Ранее стало известно, что посол Ирана просит наказать сотрудников полиции, которые задерживали студентов за драку у КФУ.