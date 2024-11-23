В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе
Автор фото: оргкомитет конференции
20 ноября ежегодно отмечаются Всемирный день ребенка и Международный день педиатра. К этим датам был приурочен XXI Российский конгресс с международным участием «Педиатрия и детская хирургия в ПФО», который проходил 21 и 22 ноября. О том, как развивается сфера детского здравоохранения в Татарстане и какие заболевания в последнее время стали часто встречаться у детей в республике, — в материале PROKAZAN.
Успехи Татарстана в области педиатрии
В Татарстане отмечается значительное снижение младенческой смертности. За последние три года она сократилась на 22,5%. Ситуация по младенческой смертности существенно улучшилась и в этом году.
«За 10 месяцев 2024 года показатель младенческой смертности составил 2,7 промилле на тысячу детей, родившихся живыми. За аналогичный период 2023 года этот показатель был равен 3 промилле», — рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов.
На фото: Филатов Владимир Сергеевич. Автор фото: оргкомитет конференции
Врачи республики активно работают над предотвращением заболеваний среди детей. Только за 10 месяцев 2024 года охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями составил уже 98,2% от годового плана.
«Такая работа зачастую позволяет не только сохранить здоровье ребенка, но и избежать каких-то сложных медицинских вмешательств», — прокомментировал Владимир Филатов.
У детей раннего возраста микоплазменная инфекция протекает тяжелее
Сразу несколько докладов на конференции были посвящены микоплазменной инфекции. Такое внимание к этой теме неслучайно. В Татарстане еще с прошлого года значительно выросла заболеваемость микоплазменной инфекцией.
Это бактериальная инфекция, которая поражает органы дыхания и открытые слизистые. Чаще всего ее выявляют у детей и молодежи. От этой инфекции нет вакцины. Иногда микоплазма затрагивает только верхние дыхательные пути. Вместе с тем, она нередко вызывает бронхит или воспаление легких. В последнее время микоплазма, по словам врачей, является одной из тех инфекций, которые чаще всего приводят к развитию внебольничной пневмонии. Однако пневмония, вызванная ей, считается сравнительно нетяжелой, нежизнеопасной.
В некоторых случаях микоплазма представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка.
«В последнее время мы видим тяжелейшее течение микоплазменной инфекции у детей. Пациентов, у которых оно наблюдается, немного: это единичные больные. Но такие случаи есть», — говорит главный детский инфекционист Москвы, профессор, доктор медицинских наук Людмила Мазанкова.
Автор фото: оргкомитет конференции
Наиболее уязвимы перед микоплазмой дети первых трех лет жизни.
«У детей раннего возраста заболевание характеризуется более тяжелым течением как на фоне пневмонии, так и без нее», — отмечает Людмила Мазанкова.
Микоплазма в сочетании с ковидом
Микоплазма не всегда своевременно диагностируется, особенно если протекает вместе с какими-то другими инфекциями. А такие ситуации весьма характерны для нее. И смешанная инфекция может быть достаточно опасна.
«По нашим данным, при сочетании с вирусами микоплазменная пневмония протекает более тяжело. Такие дети даже попадают в реанимационные отделения. А в сочетании с бактериями отмечается нетяжелое течение этой пневмонии», — говорит доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФГУН НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Мелехина.
Автор фото: оргкомитет конференции
По мнению эксперта, то, что микоплазма совместно с бактериями дает более легкие формы заболевания, связано в том числе и с использованием бета-лактамных антибиотиков.
А ковид в сочетании с ней, по некоторым данным, чаще протекает в средне-тяжелой форме. В одной из московских больниц врачи провели исследование пациентов, у которых была диагностирована микст-инфекция коронавируса и микоплазмы. Его результаты показали, что в большинстве случаев при совместном заражении ими у больных развивалась пневмония без дыхательной недостаточности.
Лечение ОРВИ и гриппа
На конференции традиционно уделялось много внимания теме ОРВИ и гриппа. Из докладов врачей можно сделать вывод о том, что одна из групп препаратов, которая на сегодня широко используется в педиатрии для их лечения и профилактики и показала свою эффективность, — это средства на основе интерферонов и их индукторов. Им было посвящено много докладов.
«Интерфероны — это белки, которые относятся к группе сигнальных молекул, отвечающих за активацию иммунного ответа. Индукторы интерферонов — вещества, которые обеспечивают синтез собственных интерферонов в организме», — пояснил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского ГМУ, главный детский инфекционист Татарстана Владимир Анохин.
На фото: Анохин Владимир Алексеевич. Автор фото: оргкомитет конференции
Почему дети часто болеют?
Врачи также рассказали о причинах того, почему дети часто болеют острыми респираторными инфекциями. Многие из них связаны с неправильным образом жизни. Так, по словам профессора кафедры педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Эвелины Локшиной, среди факторов риска частых острых респираторных инфекций у детей:
- Курение родителей
- Нерациональное питание
- Нерациональный режим дня
- Низкий уровень санитарной культуры
- Стресс
Еще одной причиной частых острых респираторных инфекций является пропуск прививок. Таким образом, чтобы ребенок реже болел, ему важно своевременно проходить вакцинацию, находиться в хороших санитарных условиях и вести здоровый образ жизни.
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