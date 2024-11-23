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В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

В Казани прошел XXI конгресс по педиатрии и детской хирургии в ПФО
20 ноября ежегодно отмечаются Всемирный день ре...

Автор фото: оргкомитет конференции

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20 ноября ежегодно отмечаются Всемирный день ребенка и Международный день педиатра. К этим датам был приурочен XXI Российский конгресс с международным участием «Педиатрия и детская хирургия в ПФО», который проходил 21 и 22 ноября. О том, как развивается сфера детского здравоохранения в Татарстане и какие заболевания в последнее время стали часто встречаться у детей в республике, в материале PROKAZAN.

Успехи Татарстана в области педиатрии

В Татарстане отмечается значительное снижение младенческой смертности. За последние три года она сократилась на 22,5%. Ситуация по младенческой смертности существенно улучшилась и в этом году.

«За 10 месяцев 2024 года показатель младенческой смертности составил 2,7 промилле на тысячу детей, родившихся живыми. За аналогичный период 2023 года этот показатель был равен 3 промилле», рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов.

На фото: Филатов Владимир Сергеевич. Автор фото: оргкомитет конференции

Врачи республики активно работают над предотвращением заболеваний среди детей. Только за 10 месяцев 2024 года охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями составил уже 98,2% от годового плана.

«Такая работа зачастую позволяет не только сохранить здоровье ребенка, но и избежать каких-то сложных медицинских вмешательств», прокомментировал Владимир Филатов.

У детей раннего возраста микоплазменная инфекция протекает тяжелее

Сразу несколько докладов на конференции были посвящены микоплазменной инфекции. Такое внимание к этой теме неслучайно. В Татарстане еще с прошлого года значительно выросла заболеваемость микоплазменной инфекцией.

Это бактериальная инфекция, которая поражает органы дыхания и открытые слизистые. Чаще всего ее выявляют у детей и молодежи. От этой инфекции нет вакцины. Иногда микоплазма затрагивает только верхние дыхательные пути. Вместе с тем, она нередко вызывает бронхит или воспаление легких. В последнее время микоплазма, по словам врачей, является одной из тех инфекций, которые чаще всего приводят к развитию внебольничной пневмонии. Однако пневмония, вызванная ей, считается сравнительно нетяжелой, нежизнеопасной.

В некоторых случаях микоплазма представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка.

«В последнее время мы видим тяжелейшее течение микоплазменной инфекции у детей. Пациентов, у которых оно наблюдается, немного: это единичные больные. Но такие случаи есть», говорит главный детский инфекционист Москвы, профессор, доктор медицинских наук Людмила Мазанкова.

Автор фото: оргкомитет конференции

Наиболее уязвимы перед микоплазмой дети первых трех лет жизни.

«У детей раннего возраста заболевание характеризуется более тяжелым течением как на фоне пневмонии, так и без нее», отмечает Людмила Мазанкова.

Микоплазма в сочетании с ковидом

Микоплазма не всегда своевременно диагностируется, особенно если протекает вместе с какими-то другими инфекциями. А такие ситуации весьма характерны для нее. И смешанная инфекция может быть достаточно опасна.

«По нашим данным, при сочетании с вирусами микоплазменная пневмония протекает более тяжело. Такие дети даже попадают в реанимационные отделения. А в сочетании с бактериями отмечается нетяжелое течение этой пневмонии», говорит доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФГУН НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Мелехина.

Автор фото: оргкомитет конференции

По мнению эксперта, то, что микоплазма совместно с бактериями дает более легкие формы заболевания, связано в том числе и с использованием бета-лактамных антибиотиков.

А ковид в сочетании с ней, по некоторым данным, чаще протекает в средне-тяжелой форме. В одной из московских больниц врачи провели исследование пациентов, у которых была диагностирована микст-инфекция коронавируса и микоплазмы. Его результаты показали, что в большинстве случаев при совместном заражении ими у больных развивалась пневмония без дыхательной недостаточности.

Лечение ОРВИ и гриппа

На конференции традиционно уделялось много внимания теме ОРВИ и гриппа. Из докладов врачей можно сделать вывод о том, что одна из групп препаратов, которая на сегодня широко используется в педиатрии для их лечения и профилактики и показала свою эффективность, это средства на основе интерферонов и их индукторов. Им было посвящено много докладов.

«Интерфероны это белки, которые относятся к группе сигнальных молекул, отвечающих за активацию иммунного ответа. Индукторы интерферонов вещества, которые обеспечивают синтез собственных интерферонов в организме», пояснил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского ГМУ, главный детский инфекционист Татарстана Владимир Анохин.

На фото: Анохин Владимир Алексеевич. Автор фото: оргкомитет конференции

Почему дети часто болеют?

Врачи также рассказали о причинах того, почему дети часто болеют острыми респираторными инфекциями. Многие из них связаны с неправильным образом жизни. Так, по словам профессора кафедры педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Эвелины Локшиной, среди факторов риска частых острых респираторных инфекций у детей:

  • Курение родителей
  • Нерациональное питание
  • Нерациональный режим дня
  • Низкий уровень санитарной культуры
  • Стресс

Еще одной причиной частых острых респираторных инфекций является пропуск прививок. Таким образом, чтобы ребенок реже болел, ему важно своевременно проходить вакцинацию, находиться в хороших санитарных условиях и вести здоровый образ жизни.

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