В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

В Казани прошел XXI конгресс по педиатрии и детской хирургии в ПФО

20 ноября ежегодно отмечаются Всемирный день ребенка и Международный день педиатра. К этим датам был приурочен XXI Российский конгресс с международным участием «Педиатрия и детская хирургия в ПФО», который проходил 21 и 22 ноября. О том, как развивается сфера детского здравоохранения в Татарстане и какие заболевания в последнее время стали часто встречаться у детей в республике, — в материале PROKAZAN.

Успехи Татарстана в области педиатрии

В Татарстане отмечается значительное снижение младенческой смертности. За последние три года она сократилась на 22,5%. Ситуация по младенческой смертности существенно улучшилась и в этом году.

«За 10 месяцев 2024 года показатель младенческой смертности составил 2,7 промилле на тысячу детей, родившихся живыми. За аналогичный период 2023 года этот показатель был равен 3 промилле», — рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов.

На фото: Филатов Владимир Сергеевич. Автор фото: оргкомитет конференции

Врачи республики активно работают над предотвращением заболеваний среди детей. Только за 10 месяцев 2024 года охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями составил уже 98,2% от годового плана.

«Такая работа зачастую позволяет не только сохранить здоровье ребенка, но и избежать каких-то сложных медицинских вмешательств», — прокомментировал Владимир Филатов.

У детей раннего возраста микоплазменная инфекция протекает тяжелее

Сразу несколько докладов на конференции были посвящены микоплазменной инфекции. Такое внимание к этой теме неслучайно. В Татарстане еще с прошлого года значительно выросла заболеваемость микоплазменной инфекцией.

Это бактериальная инфекция, которая поражает органы дыхания и открытые слизистые. Чаще всего ее выявляют у детей и молодежи. От этой инфекции нет вакцины. Иногда микоплазма затрагивает только верхние дыхательные пути. Вместе с тем, она нередко вызывает бронхит или воспаление легких. В последнее время микоплазма, по словам врачей, является одной из тех инфекций, которые чаще всего приводят к развитию внебольничной пневмонии. Однако пневмония, вызванная ей, считается сравнительно нетяжелой, нежизнеопасной.

В некоторых случаях микоплазма представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка.

«В последнее время мы видим тяжелейшее течение микоплазменной инфекции у детей. Пациентов, у которых оно наблюдается, немного: это единичные больные. Но такие случаи есть», — говорит главный детский инфекционист Москвы, профессор, доктор медицинских наук Людмила Мазанкова.

Автор фото: оргкомитет конференции

Наиболее уязвимы перед микоплазмой дети первых трех лет жизни.

«У детей раннего возраста заболевание характеризуется более тяжелым течением как на фоне пневмонии, так и без нее», — отмечает Людмила Мазанкова.

Микоплазма в сочетании с ковидом

Микоплазма не всегда своевременно диагностируется, особенно если протекает вместе с какими-то другими инфекциями. А такие ситуации весьма характерны для нее. И смешанная инфекция может быть достаточно опасна.

«По нашим данным, при сочетании с вирусами микоплазменная пневмония протекает более тяжело. Такие дети даже попадают в реанимационные отделения. А в сочетании с бактериями отмечается нетяжелое течение этой пневмонии», — говорит доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФГУН НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Мелехина.

Автор фото: оргкомитет конференции

По мнению эксперта, то, что микоплазма совместно с бактериями дает более легкие формы заболевания, связано в том числе и с использованием бета-лактамных антибиотиков.

А ковид в сочетании с ней, по некоторым данным, чаще протекает в средне-тяжелой форме. В одной из московских больниц врачи провели исследование пациентов, у которых была диагностирована микст-инфекция коронавируса и микоплазмы. Его результаты показали, что в большинстве случаев при совместном заражении ими у больных развивалась пневмония без дыхательной недостаточности.

Лечение ОРВИ и гриппа

На конференции традиционно уделялось много внимания теме ОРВИ и гриппа. Из докладов врачей можно сделать вывод о том, что одна из групп препаратов, которая на сегодня широко используется в педиатрии для их лечения и профилактики и показала свою эффективность, — это средства на основе интерферонов и их индукторов. Им было посвящено много докладов.

«Интерфероны — это белки, которые относятся к группе сигнальных молекул, отвечающих за активацию иммунного ответа. Индукторы интерферонов — вещества, которые обеспечивают синтез собственных интерферонов в организме», — пояснил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского ГМУ, главный детский инфекционист Татарстана Владимир Анохин.

На фото: Анохин Владимир Алексеевич. Автор фото: оргкомитет конференции

Почему дети часто болеют?

Врачи также рассказали о причинах того, почему дети часто болеют острыми респираторными инфекциями. Многие из них связаны с неправильным образом жизни. Так, по словам профессора кафедры педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Эвелины Локшиной, среди факторов риска частых острых респираторных инфекций у детей:

Курение родителей

Нерациональное питание

Нерациональный режим дня

Низкий уровень санитарной культуры

Стресс

Еще одной причиной частых острых респираторных инфекций является пропуск прививок. Таким образом, чтобы ребенок реже болел, ему важно своевременно проходить вакцинацию, находиться в хороших санитарных условиях и вести здоровый образ жизни.