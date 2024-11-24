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Загорелась розетка: в Татарстане 64-летний мужчина погиб на пожаре

В Арске не удалось спасти мужчину после пожара,...

МЧС по РТ

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В городе Арск, в результате пожара, произошедшего в квартире по адресу улица Горькова, 19, не удалось спасти жизнь мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС РТ.

Пожарные, прибывшие на место проис шествия, обнаружили пострадавшего без сознания на первом этаже дома. Они использовали спасательную маску, чтобы вынести его из горящей квартиры и передать медикам. Несмотря на все усилия врачей, 64-летний мужчина скончался.

В результате возгорания пострадали розетка и шкаф. Пожар был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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