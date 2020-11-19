Наверх

Новости Казани и РТ

19:09, сегодня
«Дочь потеряла, и сына потеряешь»: жительница Казани считает, что в гибели ее дочери виновна соседка
20:39, сегодня
Многодетные семьи смогут тратить госсубсидию на строительство и ремонт жилья
20:16, сегодня
19 ноября в Татарстане зарегистрировано две смерти от коронавируса.
08:34, 17.11.2020
Полы, которые выдержат удары, воду и прослужат 25 лет: советы по ремонту для казанцев
19:18, сегодня
Кровь на полу и стенах: в Башкирии две бойцовские собаки загрызли насмерть хозяина
18:55, сегодня
Теплоход-толкач в Казани врезался в затонувшее судно
18:43, сегодня
Капитан сборной России по футболу извинился за «слитую» игру с Сербией
09:20, 16.11.2020
Пройди тест и узнай какой ты водитель: шумахер из «Такси» или аккуратист Саша из «Дальнобойщиков»
18:00, сегодня
Рабочего разорвало на производстве, а пьяный водитель удирал от полицейских: итоги дня в Челнах
17:57, сегодня
16 рыбаков в Татарстане оштрафовали за выход на тонкий лед
17:14, сегодня
Советская актриса Любовь Румянцева скончалась на 78 году жизни
17:09, сегодня
Малышева назвала специю, которая может защитить от коронавируса
16:57, сегодня
Инспекторы ГИБДД Казани доставили в больницу 1,5-годовалого ребенка с разбитой головой
16:24, сегодня
В Челнах рабочего разорвало в клочья на производстве
16:20, сегодня
Большинство россиян не доверяют психологу
15:46, сегодня
Пенсионер из Казани утонул, упав с борта земснаряда в Волгу
15:29, сегодня
Наказал: в Татарстане мужчина из-за ревности убил родственника
15:15, сегодня
Tele2 запускает «Безлимит на TikTok»
15:02, сегодня
5-летний малыш отравился угарным газом в Казани
14:30, сегодня
Женщина из Казани была посредником при передаче крупной взятки. Ее задержали полицейские
13:39, сегодня
Муж в Ростовской области организовал групповое изнасилование жены
13:24, сегодня
Под Казанью на маленькую девочку напала лиса
13:00, сегодня
Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%
12:52, сегодня
У Агины Алтынбаевой украли телевизор: женщина обвиняет в краже избитого ей соседа
12:49, сегодня
Коронавирус в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим. Среди них 4 детей
11:53, сегодня
Врач рассказал о болезни, которая повышает риск смерти от коронавируса
11:50, сегодня
В Челнах пьяный водитель «Мицубиси» попал в аварию, а затем удирал от полицейских по городу
11:13, сегодня
Новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом зарегистрировали в России
11:03, сегодня
В Татарстане 14-летний мальчик спас братьев из горящего дома
10:42, сегодня
Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Казани
10:30, сегодня
Стала известна дата старта нового мистического детективного сериала «Фантом»
09:59, сегодня
Пьяный челнинец угрожал зарезать полицейских
09:54, сегодня
Стало известно, будут ли в Татарстане проводить новогодние представления для детей
09:28, сегодня
Полицейские Казани накрыли очередной игровой салон
09:00, сегодня
ВТБ упрощает кредитование малого агробизнеса
08:08, сегодня
Эксперт спрогнозировал сроки спада заболеваемости коронавирусом в России
07:28, сегодня
Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов возглавил Мордовию
21:38, 18.11.2020
В Татарстане от коронавируса скончался еще один человек
19:51, 18.11.2020
Главное за день в Татарстане: бесплатные лекарства ковид-больным, массовое ДТП, дистанционка в вузах
19:19, 18.11.2020
Мужчина спас ребенка, а Агиной Алтынбаевой заинтересовалась прокуратура: итоги дня в Челнах
19:13, 18.11.2020
Счетная палата России призывает к объективному расследованию обвинений против аудитора Михаила Меня
18:42, 18.11.2020
Краденые подушки стали поводом для убийства жителя Татарстана
18:17, 18.11.2020
Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош в аэропорту Казани
17:53, 18.11.2020
В Госдуме рассказали, какие некоммерческие организации приравняют к иноагентам
17:32, 18.11.2020
«Коронавирусные» пациенты в Татарстане получат 12 бесплатных лекарств
17:06, 18.11.2020
Мать из Москвы внезапно задушила двоих детей
17:00, 18.11.2020
ВТБ упрощает процесс оформления ипотеки
16:59, 18.11.2020
Эксперт оценил условия единовременной выплаты пенсионных накоплений
16:32, 18.11.2020
Суд назначил наказание женщине, которая зарезала одного сына и пыталась убить второго
16:11, 18.11.2020
В Татарстане непристегнутый водитель «Ауди» вылетел в кювет и погиб
16:10, 18.11.2020
Полицейские в Татарстане задержали водителя, который перевозил 1000 литров спирта
15:04, 18.11.2020
За октябрь в России в 2,5 раза увеличился суточный показатель заболеваемости коронавирусом
14:50, 18.11.2020
Мужчина из Челнов спас ребенка из горящей квартиры
14:39, 18.11.2020
Сотрудники полиции в Казани спасли женщину из горящей квартиры
14:21, 18.11.2020
Приют для бездомных в Казани могут закрыть. Сотрудники работали без масок
13:42, 18.11.2020
Профессор КФУ дал прогноз на предстоящую зиму
13:20, 18.11.2020
Телеканал ТНТ подает в суд на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова
13:03, 18.11.2020
Жительница Казани перевела мошенникам более 400 тысяч рублей
12:32, 18.11.2020
В Роспотребнадзоре по Татарстану прокомментировали вопрос о введении дистанционки в вузах
12:21, 18.11.2020
В одной из школ Тукаевского района более 300 учеников остались без питания
12:02, 18.11.2020
Оперштаб Татарстана опубликовал свежие данные по заболевшим коронавирусом
11:50, 18.11.2020
В Татарстане от коронавируса скончалось 12 медработников
11:46, 18.11.2020
Девочка-подросток забеременела от изнасиловавшего ее брата
11:12, 18.11.2020
Утром на перекрестке Губкина-Проспекта Победы в Казани произошло массовое ДТП с «перевертышем»
11:00, 18.11.2020
ВТБ запустил мобильную кассу для бизнеса
10:51, 18.11.2020
Прокуратура взяла на контроль проверку в отношении Агины Алтынбаевой из-за нападения на соседа
10:30, 18.11.2020
Разборки в военно-патриотическом центре Казани: 8-классники издевались над младшеклассником
09:59, 18.11.2020
В Челнах мужчина пытался ограбить ювелирный магазин
09:55, 18.11.2020
Очевидцы: на Казанке рыбаки выходят на тонкий лед
09:00, 18.11.2020
Банк «Открытие» обновил интернет-банк для предпринимателей
08:09, 18.11.2020
Ученый назвал два сценария окончания пандемии коронавируса
07:42, 18.11.2020
Экс-инспектора ГИБДД из Татарстана обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки
20:28, 17.11.2020
Итоги дня в Татарстане: штраф за мат, новая книга про ОПГ, штормовое предупреждение
20:06, 17.11.2020
Подозреваемого в убийстве предпринимателя из Москвы задержали в Казани
19:31, 17.11.2020
Врач-диетолог рассказала, как не сорваться во время диеты
19:04, 17.11.2020
Прокуратура Татарстана обжаловала постановление кабмина о школьной форме
18:40, 17.11.2020
По следам «Тяп-Ляп»: Роберт Гараев - о новой книге про ОПГ Татарстана и «криминальном» туризме
18:25, 17.11.2020
Дистанционку для школьников 6-11 классов в Москве продлили до 6 декабря
18:05, 17.11.2020
«Растерялся и расстроился»: мужчина в Казани стал виновником 4 ДТП и скрылся с мест происшествий
17:45, 17.11.2020
На 73-м году жизни скончался народный артист Татарстана Равиль Харисов
17:22, 17.11.2020
Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств в одни руки
16:33, 17.11.2020
Студентка обвинила преподавателя в изнасиловании под гипнозом
15:38, 17.11.2020
В Челнах полицейские подделали доказательства, чтобы убедить всех в своей хорошей работе
14:05, 17.11.2020
Агина Алтынбаева прокомментировала скандал с избиением соседа: она обвиняет мужчину в педофилии
13:00, 17.11.2020
Скандальную челнинку Агину Алтынбаеву обвиняют в избиении соседа кувалдой
08:09, 17.11.2020
Онищенко рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом
19:15, 16.11.2020
Смерть отца троих детей и поиски лихача: итоги дня в Челнах
16:49, 16.11.2020
Челнинца, зарубившего топором соперника из-за ревности, обвиняют в угрозах бывшей жене
Фото ProKazan.ru

«Дочь потеряла, и сына потеряешь»: жительница Казани считает, что в гибели ее дочери виновна соседка

19.11.2020, 19:09 699 6
Анастасия Чернядьева
Женщина подозревает соседку в причастности к гибели дочки

Когда в редакцию обращаются люди с историями, это всегда волнительно. Они доверяют нам большие куски своей жизни и надеются, что мы сможем помочь. Однако порой распутать клубки произошедших событий довольно тяжело. Так произошло с историей пришедшей к нам Анны Игнариной.

"Год назад, 14 октября 2019 года, трагически погибла моя дочь. Этому событий предшествовал ряд ситуаций, которые показывали, что Алина Г. (имя изменено - прим. ред.), моя соседка, виновна в смерти моей дочери", - с таких слов начала свой рассказ женщина.

Она сидела, крепко сжав руки, и тихим голосом описывала гибель дочери. Иногда замолкала и отводила взгляд. Потом продолжала говорить: о взаимоотношениях в семье, проблемах, с которыми боролись все вместе - травля дочери в школе, трудности с учебой, побеги и неожиданно возникшая соседка Алина Г., преподаватель в КГАСУ. Собственно из-за нее Анна и пришла к нам в офис. Спустя год после гибели дочери женщина более чем уверена в причастности Г. к смерти Маши, но страшит ее вовсе не это. Анна утверждает, что она выбрала новую цель - младшего сына женщины Гошу, который уже жаловался на "приставания" странной соседки.

Анна Игнарьева год назад потеряла дочь. После этого соседка стала на нее
Анна Игнарьева год назад потеряла дочь. После этого соседка стала на нее

Редакция ProKazan.ru рассказывает историю Анны и надеется, что на нее обратят внимание правоохранительные органы.

"Я тогда думала, что это какой-то протест учебе или, может, из-за тела"

"На годовщину мне снилась Маша. Она сказала: "Мам, это Алина виновата в моей смерти. Я не хочу, чтобы пострадал Гоша и кто-то еще из детей". Но тогда, год назад, я еще не знала ничего, - начинает рассказывать Анна. - Дочь сбегала - подростковый период. У нее была избыточная масса тела, но мы работали над этим. У нас как-то все по-семейному, спокойно шло. Приняли решение, что занимаемся. Маша похудела на 30 килограмм - эндокринолог, диета, много ходила. Подтянули оценки в школе. Она сама понимала, что ЕГЭ надо писать, а школьная программа проседала. Я наняла репетиторов, и за год мы добились больших результатов все вместе. Маша стабильно вышла на четверки-пятерки. Гоша вообще стал отличником".

По поводу издевательств в школе Анна написала заявление в полицию.

"Я писала заявления на мальчика, который планомерно над ней издевался.Там их вообще была компания, но один чрезмерно ее и бил, и обливал из водяных пистолетиков. Все происходило в школе, но учителя бездействовали, хотя они все прекрасно видели, что над Машей издевались. Школа сначала вообще как-то отгородилась, но разбирательство прошло, и все даже будто все поняли. Правда, думаю, над Машей все равно продолжали издеваться. Несмотря на это летом мы поехали отдыхать в Абхазию, все было хорошо. А после того как мы приехали… - Анна все больше сбивается, приближаясь к событиям осени. - В общем, Маша продолжала ходить к репетиторам, готовилась. И тут начались побеги. Я тогда думала, что это какой-то протест учебе или, может, из-за тела".

У Маши были проблемы в школе, но в семья совместно пыталась их решить
У Маши были проблемы в школе, но в семья совместно пыталась их решить

Женщина рассказывает, что самый долгий побег дочери длился 8 дней. Анна подала в федеральный розыск, со всеми знакомыми обходила близлежащие дома и подъезды. Через 8 дней Маша, абсолютно невредимая, ухоженная как прежде, была найдена в одном из домов на Аделя Кутуя.

"Когда Машу нашли, мы не поверили. Я своими глазами проверяла место, где ее нашли. Маши там не было! Там невозможно прятаться восемь дней. После такого времени, если человек ничего не ел и не пил, он должен быть без сил. У нее ни одной пылинки не было на ногах, хотя была слякоть и грязь. Даже не пахло от нее", - вспоминает события тех дней подруга Анны Соня.

Сегодня и она, и Анна уверены, что именно Алина Г. предоставляла ей жилье, однако тогда, как говорят близкие, полиция просто "не стала ничего копать".

"Мама у тебя убийца, мама у тебя пьяница"

"Через три недели после побега произошел этот трагический вечер. Я была какое-то время в командировке, за это время Маша сдала на отлично пробные экзамены по биологии и химии. И изменила решение - захотела поступать на медицинский. Сказала об этом в тот вечер. Мы поговорили о репетиторах, помню, торт еще поели. В какой-то момент туда-сюда просто ходили. Вдруг смотрю, Маши нет. Я побежала по пролетам вниз и нашла ее на том этаже, где Алина Г. живет, на 4-ом. Дочь не объяснила ничего, побежала в квартиру, на 9-ый и сразу с разбегу и москитной сеткой прыгнула, - на этой фразе Анна замолкает, а потом вспоминает картину, застывшую перед глазами. - У нее не было ни одного открытого перелома. Она как живая лежала абсолютно. Люди падают, даже с меньшего - все ломаются. У нее была только кровь на носу".

Дочь Анны трагически погибла год назад
Дочь Анны трагически погибла год назад

Анна рассказывает, что сразу же после того, как Маша выпрыгнула, соседка Г. оказалась на пороге их квартиры.

"Гоша, пошли ко мне домой, пошли ко мне домой", - вспоминает Анна слова женщины.- - После этого она от него отстает. Говорит ему, что "мама у тебя убийца", "мама у тебя пьяница". Но спросите любого, я не пью, много работаю, сама воспитываю детей Сейчас я уже точно знаю, что Маша сбегала из-за психологического настроя со стороны Алины, а та предоставляла ей кров у третьих лиц. Но руки у меня связаны. Все улики косвенные".

"Дочь ты потеряла, и сына потеряешь"

По словам Анны, после смерти дочери соседка Г. начала анонимно клеветать на нее во все инстанции - органы опеки, соцзащиту, центр защиты семьи и детей. Иногда количество таких обращений могло доходить до 5 в сутки. Жалобы сводятся к утверждению, что Анна избивает сына, что большие собаки в семье создают угрозу для его безопасности, что именно она, мать, виновна в смерти Маши, а теперь пьет, наркоманит и хулиганит в подъезде. Свои письма соседка направляет в общий чат жильцов, социальные группы, к женщине на работу, ходит с этими жалобами в полицию. Однако многократно проводящиеся в органах проверки не доказывают ее слов.

Алина присылает фото и жалобы на Анну в соседский чат, чтобы ее узнавали в подъезде
Алина присылает фото и жалобы на Анну в соседский чат, чтобы ее узнавали в подъезде

"Когда я пришла к ней домой с намерением выяснить причины ее неадекватного поведения, получила ответ, что "дочь ты потеряла, и сына потеряешь". После она обкидывала мне дверь яйцами, взломала аккаунт, ломала дверь, подкинула мое фото с траурной лентой в почтовый ящик в день рождения Маши, засыпала письмами головной офис моей организации полной ахиней, что на меня заведено 6 уголовных дел, а я до сих пор на свободе. Г. не остановилась и продолжает вторгаться в жизнь моей семьи. Она проявляет нездоровый интерес к моему сыну, поливает грязью при встрече мою мать, друзей, которые ко мне приходят. В мое отсутствие приходит к двери, разговаривает с сыном и предлагает ему еду, ночлег, порочит меня, что я плохая мать и у нее моему сыну будет лучше. Видимо, она чувствует свою безнаказанность, прикрываясь регалиями и институтом, заявляя мне в лицо, что я похоронила дочь, скоро и сына похоронишь", - уже едва сдерживаясь рассказывает измученная преследованием Анна.

"Это больная женщина, советую не связываться с ней"

К сожалению, корреспонденту не удалось лично побеседовать с Алиной Г. Представившись в начале телефонного разговора своим именем, она отказалась говорить, как только услышала слово "журналист". Далее в смс она предупредила, вновь не от своего имени, что "это больная женщина, советую не связываться с ней". Потом передумала, и вновь от своего имени стала угрожать статьей 128.1 УК РФ (клевета - прим. ред.).

Корреспонденту ProKazan.ru не удалось поговорить о ситуации с самой Алиной Г.
Корреспонденту ProKazan.ru не удалось поговорить о ситуации с самой Алиной Г.

На работу Анны также поступают массовые жалобы от Алины Г.
На работу Анны также поступают массовые жалобы от Алины Г.

Соня, близкий друг семьи, не раз оказывалась свидетельницей неадекватного отношения со стороны соседки.

"Она при мне звала Гошу домой - рассказывает она. - Я говорю: "Вы понимаете, что у этого ребенка мама есть?" Но она сделала вид, что меня не существует. Я подумала, может соседка переживает. Но потом на улице я, видела, что она Аню на улице оскорбляет. С ней уж и прокуратуре была серьезная беседа. И она клялась, что больше так делать не будет. Но она снова начала. Посыпались бесконечные анонимные сообщения. Я была иногда свидетелем этого. Как-то уехали вместе за город на шашлыки. Звонят ПДНщики и говорят ей: "Возвращайтесь в Казань, вас будут проверять". Гошу до трусов раздевали. Может, это какая-то месть или что еще. Но Аню вообще сложно вывести из себя, она спокойная, а тут соседка-шизофреничка. Как все это назвать? Все закрутилось, вылилось видимо, в какую-то тайну. Она ненормальная, сумасшедшая женщина, ей действительно нужно психиатрическую экспертизу пройти".

Для того, чтобы прояснить ситуацию, корреспондент ProKazan.ru обратился в прокуратуру и МВД России по Казани.

Там подтвердили, что обращения от Анны имеются. Из надзорного ведомства заявление женщины перенаправили в отдел полиции №12 "Гвардейский". В пресс-службе МВД также уточнили, что это дело рассматривается с условной пометкой "конфликт соседей". О чрезмерном внимании Алины Г. к ее сыну или о подозрениях в причастности к гибели дочери там не осведомлены. Более подробной информации по делу к моменту публикации материала получить не удалось. Однако со слов Анны нам известно, что в прокуратуре проводилась очная ставка, на которой присутствовали все участники процесса, органы опеки и представители надзорного ведомства. Также с Г. проводились беседы, а по поводу ее характеристики вызывали проректора КГАСУ.

Сейчас Анна утверждает: Алина Г. психически нездорова. Она просит не просто о проведении психиатрической экспертизы, но и о повторном возбуждении уголовного дела по факту гибели дочери в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В связи с этим в полиции находится два заявления от потерпевшей и обращение в прокуратуру. Также мать обратилась в Следственный комитет республики.

Редакция ProKazan.ru продолжит следить за историей Анны. 

Если вы хотите рассказать свою историю, пишите нам на почту news@prokazan.ru.

Дети Смерть Казань Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

19 ноября в Татарстане зарегистрировано две смерти от коронавируса.
Мать из Москвы внезапно задушила двоих детей
Кровь на полу и стенах: в Башкирии две бойцовские собаки загрызли насмерть хозяина
Мать из Москвы внезапно задушила двоих детей
Теплоход-толкач в Казани врезался в затонувшее судно
16 рыбаков в Татарстане оштрафовали за выход на тонкий лед
Советская актриса Любовь Румянцева скончалась на 78 году жизни
Инспекторы ГИБДД Казани доставили в больницу 1,5-годовалого ребенка с разбитой головой
Пенсионер из Казани утонул, упав с борта земснаряда в Волгу
Наказал: в Татарстане мужчина из-за ревности убил родственника
5-летний малыш отравился угарным газом в Казани
Женщина из Казани была посредником при передаче крупной взятки. Ее задержали полицейские
Под Казанью на маленькую девочку напала лиса
Коронавирус в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим. Среди них 4 детей
Врач рассказал о болезни, которая повышает риск смерти от коронавируса
Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Казани
Стало известно, будут ли в Татарстане проводить новогодние представления для детей
Полицейские Казани накрыли очередной игровой салон
В Татарстане от коронавируса скончался еще один человек
Главное за день в Татарстане: бесплатные лекарства ковид-больным, массовое ДТП, дистанционка в вузах
Краденые подушки стали поводом для убийства жителя Татарстана
Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош в аэропорту Казани
Показать больше...

комментарии

Ага
0
19 ноября 2020
19:35
В КИСИ одни либералы преподают, вот и ответ.
Анна
1
19 ноября 2020
19:49
Речь идет о преподавателе Гайдук Альбине Ринатовне
Рамиль
0
19 ноября 2020
20:11
Она по моему на Седова 20б
Живёт.
Ага
0
19 ноября 2020
20:12
Ниче так бабуха, я бы ее лично обследовал
В ответ на комментарий пользователя
Речь идет о преподавателе Гайдук Альбине Ринатовне
Развернуть
Горожанин
0
19 ноября 2020
20:18
А как они познакомились? Многоквартирник кажется не повод со всеми брататься и все о своей личной жизни выкладывать.
Гость
0
19 ноября 2020
20:31
Этот преподаватель неадекватный, истеричный, по-любому поводу пишет жалобы во все инстанции, надо и не надо

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:53, сегодня
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020
Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
10:42, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020
Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
13:08, 28.10.2020
Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру, которая катала его на мотоцикле
09:17, 26.10.2020
Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020
Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
13:46, 24.10.2020
В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
08:45, 24.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, когда распространение коронавиуса пойдет на спад
08:56, 23.10.2020
Мать из Челябинска выбросила труп ребенка, а затем сообщила, что его украли
16:17, 22.10.2020
Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
14:19, 22.10.2020
Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
10:48, 22.10.2020
Житель Мордовии пробрался в бюстгальтер пенсионерки, чтобы совершить кражу
08:45, 22.10.2020
Депутат, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса, заболел COVID-19
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться