«Дочь потеряла, и сына потеряешь»: жительница Казани считает, что в гибели ее дочери виновна соседка

Когда в редакцию обращаются люди с историями, это всегда волнительно. Они доверяют нам большие куски своей жизни и надеются, что мы сможем помочь. Однако порой распутать клубки произошедших событий довольно тяжело. Так произошло с историей пришедшей к нам Анны Игнариной.

"Год назад, 14 октября 2019 года, трагически погибла моя дочь. Этому событий предшествовал ряд ситуаций, которые показывали, что Алина Г. (имя изменено - прим. ред.), моя соседка, виновна в смерти моей дочери", - с таких слов начала свой рассказ женщина.

Она сидела, крепко сжав руки, и тихим голосом описывала гибель дочери. Иногда замолкала и отводила взгляд. Потом продолжала говорить: о взаимоотношениях в семье, проблемах, с которыми боролись все вместе - травля дочери в школе, трудности с учебой, побеги и неожиданно возникшая соседка Алина Г., преподаватель в КГАСУ. Собственно из-за нее Анна и пришла к нам в офис. Спустя год после гибели дочери женщина более чем уверена в причастности Г. к смерти Маши, но страшит ее вовсе не это. Анна утверждает, что она выбрала новую цель - младшего сына женщины Гошу, который уже жаловался на "приставания" странной соседки.

Анна Игнарьева год назад потеряла дочь. После этого соседка стала на нее

Редакция ProKazan.ru рассказывает историю Анны и надеется, что на нее обратят внимание правоохранительные органы.

"Я тогда думала, что это какой-то протест учебе или, может, из-за тела"

"На годовщину мне снилась Маша. Она сказала: "Мам, это Алина виновата в моей смерти. Я не хочу, чтобы пострадал Гоша и кто-то еще из детей". Но тогда, год назад, я еще не знала ничего, - начинает рассказывать Анна. - Дочь сбегала - подростковый период. У нее была избыточная масса тела, но мы работали над этим. У нас как-то все по-семейному, спокойно шло. Приняли решение, что занимаемся. Маша похудела на 30 килограмм - эндокринолог, диета, много ходила. Подтянули оценки в школе. Она сама понимала, что ЕГЭ надо писать, а школьная программа проседала. Я наняла репетиторов, и за год мы добились больших результатов все вместе. Маша стабильно вышла на четверки-пятерки. Гоша вообще стал отличником".

По поводу издевательств в школе Анна написала заявление в полицию.

"Я писала заявления на мальчика, который планомерно над ней издевался.Там их вообще была компания, но один чрезмерно ее и бил, и обливал из водяных пистолетиков. Все происходило в школе, но учителя бездействовали, хотя они все прекрасно видели, что над Машей издевались. Школа сначала вообще как-то отгородилась, но разбирательство прошло, и все даже будто все поняли. Правда, думаю, над Машей все равно продолжали издеваться. Несмотря на это летом мы поехали отдыхать в Абхазию, все было хорошо. А после того как мы приехали… - Анна все больше сбивается, приближаясь к событиям осени. - В общем, Маша продолжала ходить к репетиторам, готовилась. И тут начались побеги. Я тогда думала, что это какой-то протест учебе или, может, из-за тела".

У Маши были проблемы в школе, но в семья совместно пыталась их решить

Женщина рассказывает, что самый долгий побег дочери длился 8 дней. Анна подала в федеральный розыск, со всеми знакомыми обходила близлежащие дома и подъезды. Через 8 дней Маша, абсолютно невредимая, ухоженная как прежде, была найдена в одном из домов на Аделя Кутуя.

"Когда Машу нашли, мы не поверили. Я своими глазами проверяла место, где ее нашли. Маши там не было! Там невозможно прятаться восемь дней. После такого времени, если человек ничего не ел и не пил, он должен быть без сил. У нее ни одной пылинки не было на ногах, хотя была слякоть и грязь. Даже не пахло от нее", - вспоминает события тех дней подруга Анны Соня.

Сегодня и она, и Анна уверены, что именно Алина Г. предоставляла ей жилье, однако тогда, как говорят близкие, полиция просто "не стала ничего копать".

"Мама у тебя убийца, мама у тебя пьяница"

"Через три недели после побега произошел этот трагический вечер. Я была какое-то время в командировке, за это время Маша сдала на отлично пробные экзамены по биологии и химии. И изменила решение - захотела поступать на медицинский. Сказала об этом в тот вечер. Мы поговорили о репетиторах, помню, торт еще поели. В какой-то момент туда-сюда просто ходили. Вдруг смотрю, Маши нет. Я побежала по пролетам вниз и нашла ее на том этаже, где Алина Г. живет, на 4-ом. Дочь не объяснила ничего, побежала в квартиру, на 9-ый и сразу с разбегу и москитной сеткой прыгнула, - на этой фразе Анна замолкает, а потом вспоминает картину, застывшую перед глазами. - У нее не было ни одного открытого перелома. Она как живая лежала абсолютно. Люди падают, даже с меньшего - все ломаются. У нее была только кровь на носу".

Дочь Анны трагически погибла год назад

Анна рассказывает, что сразу же после того, как Маша выпрыгнула, соседка Г. оказалась на пороге их квартиры.

"Гоша, пошли ко мне домой, пошли ко мне домой", - вспоминает Анна слова женщины.- - После этого она от него отстает. Говорит ему, что "мама у тебя убийца", "мама у тебя пьяница". Но спросите любого, я не пью, много работаю, сама воспитываю детей Сейчас я уже точно знаю, что Маша сбегала из-за психологического настроя со стороны Алины, а та предоставляла ей кров у третьих лиц. Но руки у меня связаны. Все улики косвенные".

"Дочь ты потеряла, и сына потеряешь"

По словам Анны, после смерти дочери соседка Г. начала анонимно клеветать на нее во все инстанции - органы опеки, соцзащиту, центр защиты семьи и детей. Иногда количество таких обращений могло доходить до 5 в сутки. Жалобы сводятся к утверждению, что Анна избивает сына, что большие собаки в семье создают угрозу для его безопасности, что именно она, мать, виновна в смерти Маши, а теперь пьет, наркоманит и хулиганит в подъезде. Свои письма соседка направляет в общий чат жильцов, социальные группы, к женщине на работу, ходит с этими жалобами в полицию. Однако многократно проводящиеся в органах проверки не доказывают ее слов.

Алина присылает фото и жалобы на Анну в соседский чат, чтобы ее узнавали в подъезде

"Когда я пришла к ней домой с намерением выяснить причины ее неадекватного поведения, получила ответ, что "дочь ты потеряла, и сына потеряешь". После она обкидывала мне дверь яйцами, взломала аккаунт, ломала дверь, подкинула мое фото с траурной лентой в почтовый ящик в день рождения Маши, засыпала письмами головной офис моей организации полной ахиней, что на меня заведено 6 уголовных дел, а я до сих пор на свободе. Г. не остановилась и продолжает вторгаться в жизнь моей семьи. Она проявляет нездоровый интерес к моему сыну, поливает грязью при встрече мою мать, друзей, которые ко мне приходят. В мое отсутствие приходит к двери, разговаривает с сыном и предлагает ему еду, ночлег, порочит меня, что я плохая мать и у нее моему сыну будет лучше. Видимо, она чувствует свою безнаказанность, прикрываясь регалиями и институтом, заявляя мне в лицо, что я похоронила дочь, скоро и сына похоронишь", - уже едва сдерживаясь рассказывает измученная преследованием Анна.

"Это больная женщина, советую не связываться с ней"

К сожалению, корреспонденту не удалось лично побеседовать с Алиной Г. Представившись в начале телефонного разговора своим именем, она отказалась говорить, как только услышала слово "журналист". Далее в смс она предупредила, вновь не от своего имени, что "это больная женщина, советую не связываться с ней". Потом передумала, и вновь от своего имени стала угрожать статьей 128.1 УК РФ (клевета - прим. ред.).

Корреспонденту ProKazan.ru не удалось поговорить о ситуации с самой Алиной Г.

На работу Анны также поступают массовые жалобы от Алины Г.

Соня, близкий друг семьи, не раз оказывалась свидетельницей неадекватного отношения со стороны соседки.

"Она при мне звала Гошу домой - рассказывает она. - Я говорю: "Вы понимаете, что у этого ребенка мама есть?" Но она сделала вид, что меня не существует. Я подумала, может соседка переживает. Но потом на улице я, видела, что она Аню на улице оскорбляет. С ней уж и прокуратуре была серьезная беседа. И она клялась, что больше так делать не будет. Но она снова начала. Посыпались бесконечные анонимные сообщения. Я была иногда свидетелем этого. Как-то уехали вместе за город на шашлыки. Звонят ПДНщики и говорят ей: "Возвращайтесь в Казань, вас будут проверять". Гошу до трусов раздевали. Может, это какая-то месть или что еще. Но Аню вообще сложно вывести из себя, она спокойная, а тут соседка-шизофреничка. Как все это назвать? Все закрутилось, вылилось видимо, в какую-то тайну. Она ненормальная, сумасшедшая женщина, ей действительно нужно психиатрическую экспертизу пройти".

Для того, чтобы прояснить ситуацию, корреспондент ProKazan.ru обратился в прокуратуру и МВД России по Казани.

Там подтвердили, что обращения от Анны имеются. Из надзорного ведомства заявление женщины перенаправили в отдел полиции №12 "Гвардейский". В пресс-службе МВД также уточнили, что это дело рассматривается с условной пометкой "конфликт соседей". О чрезмерном внимании Алины Г. к ее сыну или о подозрениях в причастности к гибели дочери там не осведомлены. Более подробной информации по делу к моменту публикации материала получить не удалось. Однако со слов Анны нам известно, что в прокуратуре проводилась очная ставка, на которой присутствовали все участники процесса, органы опеки и представители надзорного ведомства. Также с Г. проводились беседы, а по поводу ее характеристики вызывали проректора КГАСУ.

Сейчас Анна утверждает: Алина Г. психически нездорова. Она просит не просто о проведении психиатрической экспертизы, но и о повторном возбуждении уголовного дела по факту гибели дочери в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В связи с этим в полиции находится два заявления от потерпевшей и обращение в прокуратуру. Также мать обратилась в Следственный комитет республики.

Редакция ProKazan.ru продолжит следить за историей Анны.

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