В Казани обнаружено тело ребенка. Об этом сообщает портал "Indie News".



Известно, что трагедия произошла днем около 15 часов 1 января. 17-летний школьник, предположительно, пытался покончить с собой. Его тело с травмами, которые характерны для падения, нашли возле дома. Рядом также находились его личные вещи - рюкзак и телефон. Все произошло на улице Восстания.

Как сообщает издание, было заведено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Другие новости:

- "Скоро у туалетной кабинки будут встречать": в Татарстане женщина не согласилась со штрафом за маску

- Пропал накануне Нового года и не вернулся: в Казани ищут 39-летнего мужчину