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Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Глафира Тарханова, блестящая актриса, чьё масте...

mel.fm

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Глафира Тарханова, блестящая актриса, чьё мастерство украшает как кинематограф, так и театральные подмостки, недавно поделилась личными переживаниями в своём блоге. Звезда, став мамой в пятый раз, открыто рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась, включая борьбу с изменениями в своём теле после беременности.

Глафира призналась, что прибавка в весе на 25 кг после рождения дочери Лукерьи оставила её чувствовать себя неуверенно в своей коже. В условиях занятого графика и ответственности по уходу за новорождённой, времени и возможностей для спорта у актрисы практически нет.

«Я неуверенная в себе женщина, — откровенно пишет Тарханова. — Не могу сейчас активно заниматься спортом или следовать строгой диете, ведь я кормлю грудью. Мои дни полностью посвящены этому маленькому человеку, который стал центром моей вселенной».

Глафира Тарханова и её муж, также актёр, Алексей Фаддеев, воспитывают пятерых детей, что само по себе является непростой задачей. Вместе они создают крепкую семью, где каждый ребёнок — любим и ценен.

Эта история Глафиры Тархановой отражает общие испытания многих женщин по всему миру, сталкивающихся с давлением общества по вопросам внешности и самооценки после родов. Её открытость и честность могут вдохновить других женщин не судить строго себя и дать себе время на восстановление и адаптацию к новой реальности, пишет pravda.ru.

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