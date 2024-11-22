В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Директор УК «Нептун+» оказался на скамье подсудимых за 300 пропущенных звонков от местного жителя, у которого случилась коммунальная авария.

23 сентября 2024 года, у 46-летнего мужчины из Менделеевска в квартире на ул. Татарстан прорвало трубу. 30 минут татарстанец звонил в аварийную службу больше 260 раз, но никто так ему и не ответил.

Тогда потерпевший самостоятельно перекрыл подачу отопления и еще утром позвонил 49 раз в аварийку. Через некоторое время он все же оставил заявку на замену радиатора, вот только просьба не была зарегистрирована.

Мужчина обратился в прокуратуру. Специалисты провели проверку и вынесли постановление о привлечении руководителя компании к административной ответственности. Как итог, директору был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

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