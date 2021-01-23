В Казани на 20-00 продолжаются стычки митингующих с полицией. В социальных сетях появляются кадры, как силовики задерживают всех бегущих. Они также применяют палки по отношению к задержанным, которых валят на снег прямо, и нападают сразу по несколько человек на одного.

Напомним, что сегодня в Казани прошел митинг в поддержку находящегося в СИЗО Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, в Казани задержали 49 человек, однако цифры на самом деле могут быть значительно больше. Отметим, что сегодня под арест попали не только участники шествия, но и освещающие события журналисты.