В Казани начались массовые задержания участников митинга в поддержку Алексея Навального. Корреспондент ProKazan.ru успел сообщить о десяти задержанных. После этого его и коллегу с "Эфира" задержала полиция, несмотря на удостоверение журналиста.

Отметим, что митинг еще даже не начался. Всего собралось несколько десятков протестующих.

Также задерживают юных "ТикТок-бунтарей".

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