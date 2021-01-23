В Казани начались массовые задержания участников митинга в поддержку Алексея Навального. Корреспондент ProKazan.ru успел сообщить о десяти задержанных. После этого его и коллегу с "Эфира" задержала полиция, несмотря на удостоверение журналиста.
Отметим, что митинг еще даже не начался. Всего собралось несколько десятков протестующих.
Также задерживают юных "ТикТок-бунтарей".
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