В Казани завершился митинг в поддержку Алексея Навального, находящегося в СИЗО. Еще до его начала в центр города начала стекаться полиция. Длинные ряды автозаков припарковались возле улицы Баумана, откуда должно было начаться шествие. Также перекрыли станции метро "Площадь Габдуллы Тукая" и "Кремлевская".

За полчаса до события правоохранители уже начали задерживать присутствующих. Среди задержанных оказались не только участники митинга, но и более десятка журналистов. Под арест попали корреспонденты "Эфира", ТНВ, НТВ, России-1, "Татар-информа", "Казанского репортера", Kazanfirst и других. Корреспондент ProKazan.ru оказался среди них. При этом в отделе полиции не спешат оформлять протокол и называть причину ареста.

"Все друг на друга начинают спихивать ответственность. В машине про журналистов говорили, что "это не мы вас задерживали, а ОМОН". В полиции говорят уже, что ничего не знают. Выяснять личность будут часа три", - передает наш журналист из отдела полиции "Савиново".

В данный момент митингующие уже расходятся по домам.

"На площади Тукая в Казани резко стало все спокойно. Почти все протестующие разошлись, метро открыто, зеваки и блогеры все еще снимают на видео, а обычные люди пошли по своим делам", - появляются посты в социальных сетях.

Корреспондент ProKazan.ru направил запросы по задержаниям в Росгвардию РТ и МВД РФ по РТ. В первом ведомстве не стали комментировать ситуацию. Информации от второго пока не поступило.