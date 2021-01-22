Синоптики Татарстана обещают потепление в ближайшие несколько дней. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

По данным метеорологов, плюсовые температуры ожидаются 24 и 25 января. В воскресенье ночью термометры покажут -7..-12 градусов, на юго-западе РТ -2..-7; днем - воздух прогреется до -1..+3 градусов. В понедельник минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составит -3..+2. 24 и 25 января также прогнозируют осадки в виде мокрого снега, в воскресенье к нему прибавится дождь. На дорогах будет сильная гололедица.

Завтра, 23 января, в Татарстане ожидается небольшой снег, температура воздуха ночью -14..-19 градусов, при прояснениях -22..-27, днем -7..-12, на юго-западе -1..-6 градусов. На дорогах гололедица.

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