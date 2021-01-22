МВД Татарстана сегодня опубликовало предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных акциях, которые должны пройти в эти выходные.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - сообщили в правоохранительных органах.

Граждан просят не "поддаваться на провокации", не принимать участие в несогласованных митингах и соблюдать требования полиции.

Напомним, что накануне в Татарстане возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в социальных сетях. Сейчас правоохранители ищут автора этих сообщений.

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