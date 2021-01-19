Родители в Татарстане пожаловались на "некомплект" новогодних подарков на президентской елке в этом году. Одна из жительниц города в соцсетях сообщила, что подарок был упакован в коробку, хотя по списку, приложенному к подарку, он должен быть в игрушке-рюкзачке, как в предыдущие годы. На портале Госзакупок в тендере также был указан рюкзак-игрушка в качестве упаковки, заказчиком значилось Министерство по делам молодежи РТ.

Журналист ProKazan.ru сделал запрос в Минмолодежи. Как пояснили в ведомстве, виной всему - подрядная организация, которая сорвала сроки поставок.

"Подрядной организацией в связи с форс-мажорными обстоятельствами поставка игрушки была произведена позже планируемого срока. Чтобы не оставлять детей без подарков на новый год была оперативно произведена замена упаковки", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в Минмолодежи сообщили, что рюкзаки в виде мягкой игрушки уже передали в Минтруд, откуда их передадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые были приглашены на елку. В ближайшие дни игрушки будут направлены и в муниципальные районы для дальнейшей передачи детям.​

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