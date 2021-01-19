Прокуратура Татарстана инициировала проверку по факту отравления двух детей угарным газом в Казани. Оно произошло накануне вечером в одном из домов на проспекте Ибрагимова.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 18 января в 23:08 от угарного газа пострадали женщина и двое ее сыновей. Мальчиков определили в ДРКБ, мать от госпитализации отказалась.

Предметом проверки станет обеспечение безопасного использования и содержание газового оборудования в доме и квартирах, будет дана оценка действий управляющей компании в части диагностирования и ремонта оборудования и содержания вентиляции.

Отравления угарным газом, в том числе смертельные, в Казани происходят регулярно, а порой даже неоднократно в одном доме. Ранее в редакцию ProKazan.ru обращались жильцы ЖК "Рябиновый", там пострадали уже минимум 10 человек в трех домах комплекса. Как сообщила нам одна из жительниц ЖК, на сегодняшний день в доме провели экспертизу.

"Провели экспертизу - это следком - и она выявила, что построили с ошибками. Вентканалы не того размера и окна поставлены не те, без форточек. При газовом оборудовании это недопустимо. В данный момент дело в следкоме, 1 отдел. Надо сказать, что дело прекращали трижды, и надзор следкома отменял прекращение. Там обвинения - Госстройнадзору. Как они приняли дома с такими нарушениями, которых нельзя не заметить. И ещё: к нам обратились и другие ЖК, у них так же все", - отметила собеседница издания.

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