Первый заместитель министра здравоохранения Альмир Абашев Татарстана сегодня на пресс-конференции объяснил, почему в последнее время в республике случаи смерти от коронавируса в республике чаще регистрируются у женщин. По словам чиновника, это просто стечение обстоятельств.

"Я бы не стал связывать это с изменением возбудителя (коронавируса - прим.ред.) или течения болезни. Таков рок судьбы, к сожалению. Женщины, может быть, в данный момент пострадали больше. Надо сказать, что смертельных случаев мы регистрируем не день в день, проходит достаточно большое количество времени, чтобы верифицировать диагноз по возбудителю. Пожалуй, это случайность", - ответил спикер на вопрос о том, с чем связано увеличение смертельных случаев ковида среди женщин в Татарстане.

При этом Абашев отметил, что тяжелее коронавирус переносят все же мужчины, так как из-за брюшного дыхания легкие лиц мужского пола поражаются больше.

Напомним, что за последние два дня стало известно о восьми новых случаях смерти от коронавируса в Татарстане, все жертвы - женщины.