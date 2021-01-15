Сегодня, 15 января, стало известно еще о четырех случаях летального исхода от коронавирусной инфекции среди жителей Татарстана. Об этом сообщили в оперштабе РТ.

Среди новых подтвержденных случаев, как и накануне, одни женщины: это жительницы республики 1936, 1939, 1955 и 1968 годов рождения. Причину смерти во всех случаях установил патологоанатом, вирус идентифицирован. Всего с начала пандемии от ковида в Татарстане умерли 218 пациентов.

На сегодняшний день в РТ выявлено 96 новых случаев COVID-19, это больше, чем в предыдущие сутки. В России на 15 января зарегистрировано 24,7 тысяч заболевших за сутки.

Напомним, что вчера от коронавируса скончался известный режиссер, художественный руководитель тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Одна из актрис журнала поделилась историей встречи с ним.