Казанцы жалуются на стаи бродячих агрессивных собак. Одну из таких встретили жители дома по улице Базарная в Кировском районе. Информация об этом появилась в социальных сетях.

"Вот что творится по ул Базарной, дом 2 в Кировском районе. Это ещё малая их часть, бывает и по 6-7 ростом с теленка. Они заходят в подъезд. Страшно выйти. Вчера пошли на ёлку так белая собака накинулась на нас. По ночам вой ужасный в подъезде", - пишет один из жильцов.

В комментариях под постом казанцы с других районов также негодуют.

"УЖАС! Вот что смотрит администрация города, района?! Неужели никак нельзя избавиться от них?! Неужели собаки дороже, чем люди, детей?! Собак может надо вывести в центр Казани, где любуются зарубежные гости, иностранцы, красотой Казани?! Можно даже вывести, где мэрия находиться, тогда и примут меры для бродящих собак?" - пишут они.

"Собак надо отстреливать", - рекомендуют казанцы.

Напомним, что пару дней назад в Казани бродячая собака напала на ребенка и укусила его.