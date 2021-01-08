Собака напала на ребенка в районе улиц Залесной и Хибинской. В социальных сетях сообщается, что животное сильно укусило мальчика за ногу. Собаку от ребенка отогнал очевидец происшествия.

Авто обращения пишет, что стая бродячих собак бегает по улице и нападают на людей с домашними собаками.

Запись прокомментировал аккаунт администрации Кировского и Моковского района: чиновники сообщили, что направил заявку на отлов бродячих животных.

Напомним, что недавно казанцы уже жаловались на агрессивных собак: горожанин заснял стаю животных на видео.