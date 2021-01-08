Активистка и волонтер из Казани Юлия Хакимова, помогающая вызволять из людей из "рабства" на улицах города, помогла еще одной бабушке. Об этом она сообщила в своем аккаунте Инстаграм.

"Бабулька, как и все остальные, не давала своих данных, говорила по-разному, адрес не называла. На помощь нам пришли сотрудники полиции, за что им огромное спасибо, помогли установить данные старушки", - написала активистка.

Как оказалось, бабушка приехала в Казань из стран СССР почти десять лет назад. Она стала жить с пожилой родственницей. ЗА все эти годы оформить гражданство ей не удалось.

"Дабы не напрягать родственницу, которая и сама имеет минимальную пенсию, иногда выходит на улицу, чтобы люди помогли. Хорошо, что в этот раз оказалось все хорошо. Мы закупили бабушке продукты. Она очень стеснялась, отказывалась, взяла только хлеб и ряженку, ну а мы набрали полные пакеты для нее.Довезли до дома и передали бабушку родственнице", - говорит Юлия.

Она поделилась, что планирует помогать ей ежемесячно, а также постарается посодействовать в получении гражданства.

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