Эльвира Хабибуллина стала первым жителем Татарстана, который выиграл миллион в новогодней лотерее "Столото". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что женщина уже два года участвует в новогодних розыгрышах. В 2020-ом году она купила билет в продуктовом магазине, в который зашла на обеденном перерыве во время работы. Он и стал счастливым.

"День покупки билетов я помню отлично. Продавец пожелала мне удачи и сказала, что у нее счастливая рука. Однажды мужчина купил у нее билет и выиграл 60 тысяч рублей. Прямой эфир розыгрыша я пропустила, поэтому только вечером зашла в личный кабинет "Столото" и увидела сумму выигрыша. Муж прыгал от радости, а я была настолько потрясена миллионом, что не могла сказать ни слова", - рассказала победительница.

Женщина работает экономистом, в свободное время занимаемся фитнесом. Она уже решила, как поступит с полученными деньгами: часть средств отправит в благотворительный фонд помощи больным детям, а на оставшееся купит подарки родным.

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