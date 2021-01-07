На Проспекте Победы в Казани трамвай сбил 61-летнюю пенсионерку. Это случилось около 13-00 часа дня, сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

Известно, что за рулем трамвая был 63-летний водитель. Он двигался по улице Рихарда Зорге со стороны улицы Юлиуса Фучика в районе торгового рынка на Проспекте Победы и не заметил переходящую по путям женщину. В результате был совершен наезд. Сама же пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте в шаговой доступности от надземного перехода. Как рассказывают очевидцы и сам водитель, женщина даже не смотрела по сторонам, пытаясь перейти пути в опасном участке. Сейчас она с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирована в больницу.

Тем временем казанцы отмечают, что в месте происшествия на Проспекте Победы довольно часто сбивают людей.

"Да, в этом месте частенько бегают в "обход" наземного перехода, даже забор не помогает - спокойно перелезают... Причем как раз-таки в первую очередь пожилые", - пишут они в соцсетях.

Другие, наоборот, встают на сторону пенсионеров, которым в силу возраста становится сложно преодолеть лестничные проемы, поэтому им приходится нарушать ПДД.

"Попробуй с артритом на него (наземный переход - прим. ред.) залезь. И лифты в нем никогда не работали", - отмечают они.

Третьи также отметили, что ситуация, когда пожилые люди нарушают правила дорожного движения и после попадают в происшествия - в целом не редкость.

"Куда у людей пропадает инстинкт самосохранения в таком возрасте?" - удивляются они.

Напомним, что сегодня к ответственности привлекли водителя автобуса, решившего проскочить на "красный".