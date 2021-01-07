В Татарстане соседка спасла пенсионера, который спал во время пожара у себя в доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РТ.

Известно, что вчера, 6 января, в деревне Алан-Бексерь Высокогорского района загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом и стоящий рядом сарай. Внутри находился мужчина 1936 года рождения. Он рассказал, что около обеда лег на дневной сон в зале, а проснулся из-за звука пожарного извещателя (установлен по программе Президента Республики Татарстан в 2019 году для категории одиноких престарелых граждан старше 70 лет). В доме был густой дым и запах гари. Из-за преклонного возраста мужчина не смог быстро встать. В этот момент в дом забежала соседка Садыкова, также услышавшая сигнализацию. Она и помогла пенсионеру выбраться на улицу.

По информации МЧС, дом и сарай выгорели полностью. Предварительная версия случившегося - нарушения правил монтажа электрооборудования. Система сигнализации была установлена

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