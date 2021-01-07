МЧС Татарстана показало статистику по пожарам за первые шесть дней января. Как оказалось, за это время на территории республик произошло 84 возгорания, в которых четыре человека пострадали, десять - погибли. В ходе этих происшествий двадцать человек удалось спасти.



Коме того, за последние сутки, 6 января, случилось сразу 15 пожаров, в результате одного из них скончался житель Татарстана. Возгорание произошло в селе Нурлаты из-за неосторожного курения. Мужчина в этот момент находился на диване своей квартиры.

До этого, 5 января, на пожаре в доме №163 по улице Боевой Казани погибла пенсионерка. Когда все загорелось, она находилась в квартире. А за сутки до этого, 4 января, буквально по соседству - в доме №145а по улице Боевой, горела ругая квартира. К счастью, тогда обошлось без жертв: пять человек были спасены, в том числе дети.

Еще один смертельный пожар произошел 5 января в Лаишевском районе. Там погиб пожилой мужчина - охранник коттеджного поселка Камский Берег. На момент пожара причины были неизвестны, однако предположительно это неосторожность при курении.

Ранее, 3 января, при пожаре дачного дома в Татарстане сгорел 66-летний житель Удмуртии. Он приехал в республику на праздники. По предварительной причине пожар случился так же из-за непотушенной сигареты.

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