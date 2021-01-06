В Еврейской автономной области житель одного из сел задушил волчицу, которая напала на него около дома.

Как сообщают местные СМИ, 2 января стало известно, что в селе Новотроицкое орудует молодая волчица, она нападает на животных, уже загрызла пару собак и укусила лошадь. Хищника встретил по пути в туалет один из местных жителей на территории зерносклада. Мужчина ночью вышел в туалет, где на него напала волчица.

Мужчина смог без применения оружия голыми руками задушить опасного зверя, однако тот успел укусить жителя ЕАО. Теперь у убитого животного отобран патолого-анатомический материал для проверки на бешенство. Мужчина стал местным героем, а с трофеем фотографируются жители села.

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