В Казани на видео попал неуравновешанный гражданин, который сломал шлагбаум. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в ЖК "Перспектива".

На кадрах видно, как автомобиль подъезжает к автоматическому шлагбауму, в какой-то момент находящийся в нем человек не выдерживает ожидания, выходит из машины и бросается на заграждение. В итоге гражданин просто выламывает шлагбаум и уходит в автомобиль. При этом рядом стоит мужчина, убирающий снег, судя по всему, охранник, и никак не реагирует на происходящее.

"Какой прочный шлагбаум)) или какой сильный водитель)) а какой смелый охранник)))"

"А охранник для чего? и не открыл и слова не сказал. Даже если есть разрешение на шлагбаум, то посмотрите кто вас охраняет", - недоумевают казанцы в соцсетях.

При этом действия мужчины вызвали неоднозначную реакцию у горожан: одни пользователи считают, что мужчина поступил неадекватно, другие же говорят, что шлагбаумы на каждом шагу неудобны и незаконны.

Добавим, что с 1 января в силу вступили новые правила пожарной безопасности: согласно им, любые заграждения во дворах, мешающие проезду пожарной техники, подлежат демонтажу или переоборудованию.

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