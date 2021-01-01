31 декабря в Казани открылся мобильный каток в «Ак Барс Арене». Об этом сообщается на странице стадиона в «Инстаграм».

1 января каток будет открыт для посещения при хорошей погоде с 15:00 до 23:00, при этом время работы будет разделено на сессии, между которыми проводят плановую обработку льда. В будни каток открывается в 10:00.

Вход со своими коньками 100 рублей, прокат 200 рублей. Вход для детей до 7 лет и для льготных категорий населения бесплатный.

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