Гидрометцентр Татарстана предупреждает жителей об ухудшении погоды ночью 31 декабря и весь день 1 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«31 декабря 2020 года с 18:00 до 18:00 1 января 2021 года в регионе ожидается гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман», - говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными. По возможности отказаться от поездок за город, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать опасных маневров. Пешеходам следить за обстановкой и переходить проезжую часть только убедившись, что все машины уступают дорогу.

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