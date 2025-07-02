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Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения доступа к Казанке

Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения до...

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Министерство экологии Татарстана провело проверку на реке Казанка для обновления данных о ранее выявленных нарушениях. Ведомство реализует пилотный проект с 2022 года, в рамках которого были обнаружены случаи нарушения природоохранного законодательства, как на самой реке, так и на прилегающих территориях.

Во время последней инспекции специалисты зафиксировали новые факты ограничения доступа граждан к реке, что нарушает требования Водного кодекса РФ. Согласно этому законодательству, для реки Казанка установлена береговая полоса общего пользования шириной 20 метров, где граждане могут свободно передвигаться, заниматься рыболовством или причаливать на плавсредствах.

Министерство экологии Татарстана заявило, что после выявления собственников участков с нарушениями будут выданы предписания об устранении ограничений. Нарушение свободного доступа к водоемам и их береговым полосам влечет административную ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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