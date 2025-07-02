​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2025», которая проходила с 16 по 25 июня. Основной задачей акции стало выявление нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время полицейские зафиксировали 1223 случая правонарушений. Больше всего нарушений касалось правил въезда и проживания в России — таких эпизодов насчитали 702. Также было выявлено 211 случаев, когда российские граждане и должностные лица принимали иностранных граждан с нарушениями.

За незаконную работу в стране 82 человека привлекли к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. В отношении работодателей, использовавших труд мигрантов вне закона, составили 98 административных протоколов.

Кроме того, выявили 31 случай фиктивной регистрации мигрантов. По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

В результате операции вынесли 64 решения о выдворении за пределы страны, из них 54 человека были направлены в спецучреждения для принудительного содержания.