Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Подписаться на Дзен.канал

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2025», которая проходила с 16 по 25 июня. Основной задачей акции стало выявление нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время полицейские зафиксировали 1223 случая правонарушений. Больше всего нарушений касалось правил въезда и проживания в России — таких эпизодов насчитали 702. Также было выявлено 211 случаев, когда российские граждане и должностные лица принимали иностранных граждан с нарушениями.

За незаконную работу в стране 82 человека привлекли к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. В отношении работодателей, использовавших труд мигрантов вне закона, составили 98 административных протоколов.

Кроме того, выявили 31 случай фиктивной регистрации мигрантов. По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

В результате операции вынесли 64 решения о выдворении за пределы страны, из них 54 человека были направлены в спецучреждения для принудительного содержания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Татьяна Москалькова помогла бизнесмену из РТ вернуть бизнес

Гид по скидкам Казани

день назад

Где жить казанцам: гид по квартирам, в которых захочется остаться

постельный клоп где прячется

Не у нас

день назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Интересное в Казани

2 дня назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье

демонтаж смесителей расценка в Москве

Новости Татарстана

день назад

Верховный суд РТ освободил экс-главного конструктора казанского ОКБ

Новости Татарстана

18 часов назад

Волынец считает предложение о снижении брачного возраста избыточным

Не у нас

день назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

день назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года

Новости Татарстана

день назад

На проект второй ветки метро Казани направят 280,8 млн рублей
Новости Татарстана
18 часов назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

В Анкаре состоялись переговоры Раиса Татарстана...

Не у нас

39 минут назад

В Китае палеонтологи описали новый вид древнего ящера, которому 260 млн лет

Гид по скидкам Казани

день назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

Новости Казани

49 минут назад

Каждая третья компания Казани собирается увеличить зарплаты сотрудникам

Не у нас

54 минуты назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы
VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль ...
Лонгриды
день назад

VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль — культурный праздник

Не у нас

54 минуты назад

В Андах нашли курганы, изменившие представление о древних сообществах

Не у нас

день назад

Ученые нашли окаменелости Homo erectus на дне затопленной земли

Не у нас

день назад

Раскрыт неизвестный механизм проникновения цитомегаловируса в клетки людей
Спать с врагом: что скрывают подушки казанцев з...
Интересное в Казани
5 дней назад

Спать с врагом: что скрывают подушки казанцев за белоснежными наволочками