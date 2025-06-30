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Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года

Старообрядцы смогут «откосить» от армии: кто он...

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Президент Владимир Путин продлил право на отсрочку от призыва на военную службу для старообрядцев до 2030 года. Старообрядцы — это люди, которые в XVII веке не приняли реформы патриарха Никона и до сих пор придерживаются старых обрядов и традиций. В статье рассматривается, кто такие старообрядцы, где они живут, чем занимаются, и как стать частью их общины.

Старообрядцы — это отдельное движение в православной церкви, возникшее в XVII веке. Несмотря на разделение с официальной церковью, они продолжают жить по традициям, сохраняя независимость и уникальные обряды. Некоторые общины, например, беспоповцы, даже не признают священников. Это делает их образ жизни замкнутым и трудным для адаптации к современным технологиям.

Многие старообрядцы живут в России, но также можно найти общины в Канаде и США, куда они мигрировали после 1917 года. Старообрядцы продолжают заниматься традиционными ремеслами, такими как производство одежды и курение по старинным рецептам. Некоторые общины ведут сельское хозяйство и производят боевое оружие.

Становление старообрядцем возможно, но процесс не такой простой. Люди должны соблюдать строгие правила поведения и ритуалы, что требует времени и усилий для освоения. Старообрядцы не занимаются миссионерской деятельностью, и их общины открыты лишь для тех, кто серьезно относится к их традициям и религиозной жизни.

Также обсуждается указ президента о продлении отсрочки от военной службы для старообрядцев, которые решат вернуться на постоянное место жительства на Дальний Восток. Митрополит Корнилий поблагодарил президента за поддержку и помощь старообрядцам, указав, что их тянет в родную страну, несмотря на их непростую историческую судьбу.

Источник: 360.ru

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