Туристам сообщили о десерте, который может воспламениться в самолете

Туристам рассказали о десерте, который может внезапно воспламениться на борту самолета. Речь идет о лакомстве, которое многие привозят из-за границы. Однако теперь этот десерт включен в список запрещенных продуктов для авиаперевозок.

Причиной стали ингредиенты десерта, в частности копра — высушенная кокосовая мякоть, содержащая масла, что делает ее пожароопасной. Копра признана «легковоспламеняющимся твёрдым веществом 4 класса опасности». Специалисты пояснили, что продукт может нагреваться самопроизвольно в условиях авиаперевозки, что создаёт угрозу возгорания, сообщает "Турпром".