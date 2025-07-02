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Учёные обнаружили геном проказы возрастом 4000 лет

В Чили обнаружен геном проказы возрастом 4000 лет

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Учёные сделали прорывное открытие, которое меняет представление об истории проказы в Америке. Они реконструировали древние геномы Mycobacterium lepromatosis, вызывающего болезнь Хансена, из человеческих останков, найденных в Чили и датируемых 4000 годами. Это открытие подтверждает, что проказа присутствовала в Америке задолго до контакта с европейцами.

Исследование ставит под сомнение общепринятое мнение, что проказа была завезена в Америку в колониальный период, и предполагает, что на континенте существовал свой собственный штамм этого заболевания. До сих пор считалось, что проказа появилась в Америке только с приходом европейцев.

Это исследование знаменует собой первый случай успешной реконструкции древних геномов M. lepromatosis. Болезнь Хансена, вызывающая повреждения нервов и кожи, считалась заболеванием колониальной эпохи, однако новые данные свидетельствуют о её существовании в доисторической Америке.

Кроме того, результаты поднимают вопросы о том, является ли проказа местной болезнью Америки или она была занесена из Евразии. Эти данные открывают новые возможности для дальнейших исследований древних инфекционных заболеваний в Америке.

Источник: planet-today.ru

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