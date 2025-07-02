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Гидрометцентр РТ предупредил о плохих погодных условиях 3 июля

Гидрометцентр РТ предупредил о грозах и сильном...

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Гидрометцентр Республики Татарстан сообщил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе в четверг, 3 июля. По прогнозам, в ночные и дневные часы местами по республике пройдут грозы, возможны кратковременные усиления ветра до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах также ожидается сильный дождь.

Источник: tatar-inform.ru

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