Гидрометцентр РТ предупредил о плохих погодных условиях 3 июля

Гидрометцентр Республики Татарстан сообщил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе в четверг, 3 июля. По прогнозам, в ночные и дневные часы местами по республике пройдут грозы, возможны кратковременные усиления ветра до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах также ожидается сильный дождь.

Источник: tatar-inform.ru