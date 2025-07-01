Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

В Анкаре состоялись переговоры Раиса Татарстана с турецкими официальными лицами о расширении торгово-экономического партнерства.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в ходе визита в Турцию Рустам Минниханов провел продуктивные консультации. В числе его собеседников были Мустафа Варанк, председатель парламентской Комиссии по промышленности, торговле, энергетике, природным ресурсам, информации и технологиям Великого Национального Собрания Турции, а также Нихат Зейбекджи, заместитель председателя Партии справедливости и развития и участник Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

Лидер Татарстана отметил, что присутствие турецкого представителя в Группе, учитывая ведущую роль Турции в исламском мире, служит мощным катализатором для упрочения взаимодействия между мусульманскими государствами.

Рустам Минниханов особо выделил, что в нынешней геополитической ситуации республика уделяет приоритетное внимание дальнейшему прогрессу в развитии коммерческих связей с Турцией. В рамках встречи участники обсудили текущие крупные кооперационные проекты, которые активно реализуются предприятиями обеих стран как на татарстанской, так и на турецкой территории.